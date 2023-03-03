位於鐵軌正下方 新北大觀消防分隊值勤噪音苦

新北市議員黃淑君說，新北市消防局大觀分隊隊址位於板橋浮洲車站鐵軌正下方，長期受鐵軌共振噪音所苦，市府應盡速、優先討論分段搬遷至更合適的地點。（新北市議員黃淑君辦公室提供）

2023/03/03 13:24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市消防局第一救災救護大隊大觀分隊隊址位於板橋浮洲車站鐵軌正下方，長期受鐵軌共振噪音所苦，辦公環境不理想，消防隊員出勤救災回來，休息也備受干擾，新北市議員黃淑君表示，分隊搬遷問題討論已久，未來還有泰板輕軌通過，市府應盡速、優先討論分段搬遷至更合適的地點。

消防局表示，大觀分隊遷建計畫預計納入板橋氣象站或板橋龍安段（台灣藝術大學）的社宅基地規劃，未來由內政部營建署興建社宅時，配合地方所需提供公益性回饋空間規劃。目前內政部營建署尚在進行社宅基地規劃及都市計畫變更，於都市計畫委員會審議中。

黃淑君指出，大觀分隊位於鐵軌正下方，列車經過時伴隨共振，建築都會感受到明顯震動，天花板更是早已被震到鋼筋裸露，只能不斷修修補補，安全堪虞；且值勤人員每天長達18個小時，每5到10分鐘就接受一次列車經過的轟隆巨響干擾，出勤回來也無法休息，簡直是疲勞轟炸。

黃淑君表示，原先規劃消防分隊將搬遷到板橋氣象站舊址，但計畫變更後，氣象站改規劃社會住宅，消防分隊再度面臨無處可去；未來規劃中的泰板輕軌路線將經過該處，分隊勢必面臨拆除，未來落腳地遲無下文，市府過去無法解決，未來也還沒有擬出妥適方案，希望盡快協調出地點。

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