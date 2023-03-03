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    首頁　>　新北市

    電線桿成路霸 湳雅夜市周邊道路人車爭道險象環生

    新北市板橋區湳雅夜市及接雲寺周邊，行人道上矗立兩支大電線桿，迫使民眾必須走在馬路上，與車爭道。（新北市議員山田摩衣辦公室提供）

    新北市板橋區湳雅夜市及接雲寺周邊，行人道上矗立兩支大電線桿，迫使民眾必須走在馬路上，與車爭道。（新北市議員山田摩衣辦公室提供）

    2023/03/03 13:14

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區湳雅夜市及接雲寺周邊，行人道上矗立兩支大電線桿，新北市議員山田摩衣今（3）日上午邀集相關單位會勘，她表示，湳雅夜市及接雲寺都是著名景點，外來遊客不少，但周邊道路設計不良，讓行人走在馬路上與車爭道，險象環生如行人地獄，相關單位應該盡速遷移電線桿，還給行人一個正常行走的空間。

    山田摩衣今日上午協同新興里里長羅朝慶，以及中央、地方相關單位一同檢視現場路口狀況。她要求台電盡速研擬遷移電線桿的可行方案，並與新北市府交通局、養護工程處、綠美化環境景觀處共同協商施工期程，以維護往來行人的行走安全。

    山田摩衣指出，板橋館前西路與南雅東路口就位於湳雅夜市旁邊，是新北市最大的觀光夜市之一，對面是有百年歷史的接雲寺，每天都吸引許多前往廟宇參拜及逛夜市的人潮，再加上附近也有在地市場，致使館前西路每天車輛絡繹不絕。但在車流量如此大的道路上，行人空間卻都被電線桿佔據了，娃娃車、買菜推車、輪椅都無法通過，迫使行人必須與車爭道，過程十分危險。

    山田摩衣說，當地里長與居民多年來不斷反映，在數年前也有討論遷移的計畫，但不知道為何遲遲未動工，希望相關單位能重視附近居民的通行權益及安全。

    新北市板橋區湳雅夜市及接雲寺周邊，行人道上矗立兩支大電線桿形成路霸，新北市議員山田摩衣邀集相關單位會勘，希望盡速遷移。（新北市議員山田摩衣辦公室提供）

    新北市板橋區湳雅夜市及接雲寺周邊，行人道上矗立兩支大電線桿形成路霸，新北市議員山田摩衣邀集相關單位會勘，希望盡速遷移。（新北市議員山田摩衣辦公室提供）

    新北市板橋區湳雅夜市及接雲寺周邊，行人道上矗立兩支大電線桿形成路霸，新北市議員山田摩衣邀集相關單位會勘，希望盡速遷移。（新北市議員山田摩衣辦公室提供）

    新北市板橋區湳雅夜市及接雲寺周邊，行人道上矗立兩支大電線桿形成路霸，新北市議員山田摩衣邀集相關單位會勘，希望盡速遷移。（新北市議員山田摩衣辦公室提供）

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