連任後就未出席校長會議 綠營議員批侯友宜準備落跑選總統

新北市副市長劉和然。（記者林欣漢攝）

2023/03/03 12:54

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市今天辦理公私立國小校長會議，新北市議員黃淑君指出，市長侯友宜過去4年都會出席校長會議，但連任後就未參加，「難道侯市長已經準備『落跑』、心不在新北了嗎？」

黃淑君說，侯友宜近來常常是一天一公開行程，昨天跟今天甚至全無，連今天舉行、向來由市長出席的全市公私立國小校長會議也缺席，由副市長劉和然出席。

「請問新北市市長侯友宜在哪裡？」黃淑君質疑，今天不僅是侯友宜連任市長後第一場校長會議，也是未來4年擘劃新北市教育的重要會議，但侯友宜卻缺席，連下學期校長會議也預告沒有要參加。

黃淑君指出，從2019到2022年，侯友宜連續4年都有參加校長會議，唯獨今年缺席，很難不令人聯想，侯友宜的心已經飄向競逐大位，「侯市長您還在乎新北的孩子嗎？ 您還在乎新北市的教育嗎？您根本是無心市政！」

黃淑君表示，相信所有的新北市民都很關心，關心孩子教室內觸屏安裝進度，關心生生有平板的規劃，關心數位教育如何落實，關心教育環境如何提升，關心「侯市長是否還關心新北市？」

今天代表侯友宜出席校長會議的副市長劉和然表示，這2、3年的校長會議，剛好遇到疫情，大部分都是透過視訊方式進行，通常上學期的校長會議是新年度的開始，會由市長親自主持，下半年是屬於第二學期，由副市長主持。

劉和然說，外界會認為今年為何由他代表出席，因為他負責教育的業管單位，而3個副市長有時候行程衝在一起，也會互相支援，市長的部分，不是刻意不參加活動，選後到現在市長持續與不同局處討論，未來如何讓新北市做得更好。

對於劉和然前天主持區政會議時要求「明年1月13日總統大選前各界的攻擊會更加慘烈，請大家要時時警覺、迅速處置及回應」，劉和然說，這個日子一個代表性的日期，畢竟明年2月新立委上任，而新北市是全台最大的城市，市政本身被檢視的力道較強，提醒事務官在實務的推動上，一步一腳印把政策落實，部分干擾或批判，誤解或惡意抹黑要第一時間來回應，市長也一直強調選舉是個人的事，請區長及各局處事務官要嚴守行政中立。

至於被外界解讀是下第一道軍令，劉和然澄清，沒有所謂軍令，行政體系分層負責，剛好區政也是他來負責，民政局業務也是他來督導，是代為宣達、提醒。

侯友宜過去4年都有出席新北市校長會議。（新北市議員黃淑君提供）

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