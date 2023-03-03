新北國小校長會議登場 宣示啟動教育數位轉型

新北國小校長會議登場，250名校長共同宣示啟動教育數位轉型。（記者林欣漢攝）

2023/03/03 11:57

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市今天辦理公私立國小校長會議，約250位校長參加，眾人宣示啟動教育數位轉型，副市長劉和然勉勵新世代校長們必須開拓多面向的跨域知能，引領新北的教育持續邁向優質與卓越。

劉和然指出，數位力就是競爭力，新北市教育局以校務行政系統作為學校數位化的基石，以新北校園通APP打造全市親師生行動化資訊平台，協助學校從行政的數位優化邁向數位轉型，形塑便利、全方位且高效率的智慧校園，並以多元雲端服務、打造雲教室、數位教學好幫手及數據治理為主軸，開發20項以上的功能服務，貼近親師生需求。

教育局表示，這次會議課程邀請科技、閱讀、美感、雙語及正念5大領域的專家，帶領各校教育領航員探索不同領域的知能。首先科技課程安排電腦軟體結合各式網路平台，進行校務行政及生活應用所需圖像編修，讓實務專家分享科技在教育上應用的無限可能；雙語課程規劃分享教育現場中的雙語，讓校長從自身及生活中落實雙語力。

另外，美感課程培養校長鑑賞能力，感受生活中的人事物；而透過閱讀讓校長瞭解如何用閱讀引導孩子、領航教育。正念課程則是幫助集中注意力、緩解工作壓力，開啟校長與正念美好的相遇旅程。在課程結束後，進行成果分享及專業對話，展現新世代校長跨域能力的實踐。

新莊國小校長張信務指出，科技硬體不斷創新，校長們就是教育界的領航員，應持續帶領老師在科技的學習與心態上的創新，迎向新世代學習。莒光國小校長林義祥則說，教師應成為培養閱讀素養的基石，讓學生不僅有更高層次的思考，更懂得表達及運用。

安溪國小校長陳淨怡認為，生活中的雙語，是耳濡目染、在生活中自然而然影響，著重讓學生從生活中陶冶出對語言的興趣。校長們皆表示收穫滿滿，將在學校實踐，提供學生最優質的教學品質。

教育局表示，新北校園通APP下載次數已突破46萬人次，是全台最多人下載的教育類型APP，為迎接50萬下載人次，教育局推出兩項活動，包括啟動會員積點，使用APP內各項功能或瀏覽教育放送台訊息，就可以累積點數，未來能兌換超商點數；下載抽好禮：提供10台ipad和10台airpods供下載註冊的民眾抽獎，預計於7月突破50萬下載後，抽出得獎民眾。

市長侯友宜說，因應後疫情時代學習模式的快速更迭，教育實務面臨了更多的挑戰，教育界應思考的是當學生未來即將面對AI發展快速的世界，教師及學校如何教會學生妥善選擇及正確使用科技，利用科技工具在教育上創發多元學習可能，期許身為教育領航員的校長，須與時俱進不斷學習，思考如何可以透過科技工作，讓教育變得更好。

新北校園通APP下載次數已突破46萬人次，預計暑假達到50萬人次下載目標。（記者林欣漢攝）

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