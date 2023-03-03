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    新北補助危老重建計畫書 每案最高5.5萬元

    新北市政府補助危老重建計畫書，每案最高5.5萬元，鼓勵民眾危險房屋要及早更新，圖為鶯歌區陶瓷段重建前建物。（圖由新北市都市更新處提供）

    新北市政府補助危老重建計畫書，每案最高5.5萬元，鼓勵民眾危險房屋要及早更新，圖為鶯歌區陶瓷段重建前建物。（圖由新北市都市更新處提供）

    2023/03/03 09:11

    〔記者何玉華／新北報導〕土耳其日前出現強震造成許多建築物倒塌，怵目驚心，新北市為了加速危險老舊建築物重建，民眾申請獲核准後，就可向新北市都市更新處申請製作危老重建計畫書的補助，每案最高可補助5.5萬元，今年度受理申請的期限至10月31日止。

     

    新北市城鄉局指出，全國屋齡超過30年的老屋達460萬戶，其中新北約有77萬戶，有鑑於台灣位處於地震帶，新北市政府持續推動多元都市更新，近4年來已經突破669案，是過去20年來總和的4.4倍，其中，危老重建達482案，以板橋區、三重區居多。

     

    都更處表示，針對已經核准的危老重建案，只要以住宅使用為主且所有權人中有自然人，起造人可以向都更處申請製作危老重建計畫書的補助，從危老案核准後到領得使用執照前均可提出，每案最高可補助5.5萬元。

     

    都更處長張壽文說，台灣地震頻繁，必須更加提高防災意識，認真檢視房屋的安全性，有安全疑慮的房屋，不能怠於現狀，而危老重建不受面積限制，只要所有權人100%同意，1個半月內即可審查完成，而依危老條例的規定，在今年5月12日以後，危老時程獎勵會由4%降為2%，屆時超過1400平方公尺的基地才有機會爭取到最高40%的容積獎勵。

     

    此外，新北除了危老重建外，也提供多元重建及整建維護方案，一般都更容積獎勵上限50%，另外有免費海砂屋鑑定方案、劃定更新地區、危險建築物加速審議、自主更新補助630萬等措施，呼籲市民危險房屋要及早更新，確保安全居住環境。

    新北市政府補助危老重建計畫書，每案最高5.5萬元，鼓勵民眾危險房屋要及早更新，圖為鶯歌區陶瓷段更新後建物。（圖由新北市都市更新處提供）

    新北市政府補助危老重建計畫書，每案最高5.5萬元，鼓勵民眾危險房屋要及早更新，圖為鶯歌區陶瓷段更新後建物。（圖由新北市都市更新處提供）

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