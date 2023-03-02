新北技職自主學習競賽 攜手智財局拚專利

泰山高中機械科學生的「莫比烏斯桌」，具備輕量及高承重特性。（記者翁聿煌攝）

2023/03/02 20:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市推動技職教育培育專業技術、創新創業人才，由教育局整合24所公私立技術型高中，攜手經濟部智慧財產局，共同啟動專利教育計畫，昨天第二屆「技職自主學習成果競賽」，有多位技職生的作品展現取得專利及商化品潛力，如泰山高中機械科學生的「莫比烏斯桌」，具備輕量及高承重特性，還有智光商工機械科學生的改良式金屬蛋糕架，實用兼具美感。

副市長劉和然說，今年的第二屆「技職自主學習成果競賽」，有101組170位學生參加初賽，再擇優選出30件進入決賽，技高生於自主學習時間或專題實作發想理念、產出作品，部分已具備專利或商品化潛能，這次與經濟部智慧財產局合作，透過專利教育向下札根計畫，新北技職未來4年目標為「申請百張專利」、「校校有專利種子教師」，讓老師帶著學生，發揮專業實作力、展現創新創業力。

進入決賽的組別中，學生創意不容小覷，已有作品呈現取得專利或商品化的潛能，如泰山高中機械科學生林伯懌、朱庭鈞、陳煜喆的的「莫比烏斯桌」，以雙曲拋物面原理製作，呈現直紋曲面的設計風格；材質為樺木板、玻璃纖維棒和粗橡皮筋，具彈性且輕量、承重可達50公斤、損壞易替換，具環保理念，預計將開發作品送件申請專利。

智光商工機械科吳冠輝、吳品佑與王詠欣3位同學，則改良市面上筵席使用的金屬蛋糕架，另取材自輕量化、易組裝的壓克力，搭配LED燈裝飾，降低產製成本，打造出實用、具美感的創意作品。

教育局長張明文表示，新北市推動技職自主學習競賽，啟發孩子找到學習樂趣，豐富學習歷程檔案資料，取得升學、就業雙重優勢，再引入專利教育，為確保技術在未來市場上擁有法律上的保護，專業得以發揮，並取得未來創業及就業的VIP門票。

智光商工機械科學生的改良式金屬蛋糕架，兼具實用性與美感。（記者翁聿煌攝）

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