辱連千毅用嘴巴幫受刑人排毒 「勾惡」被起訴

勾惡（左）與連千毅（右）互槓，第一戰結果出爐，勾惡因妨害名譽被起訴。（資料照，本報合成）

2023/03/02 19:39

〔記者王定傳／新北報導〕去年間，YouTube頻道「勾起你心中的惡」（勾惡）指控直播主連千毅藉NFT斂財，引起連千毅不滿提告，由於「勾惡」陳昱瑋曾在網路留言誹謗連在監獄「用嘴巴幫受刑人排毒」，新北地檢署今日依加重誹謗罪嫌將陳起訴；至於連千毅控告「勾惡」指他藉NFT斂財涉誹謗部分，因連千毅主動撤告，檢方今一併處分不起訴。

另外，連千毅還控告「勾惡」在YouTube宣稱「08就把連千毅撈起來滴水」涉恐嚇，及「勾惡」於2017年在GTV八大綜合台錄製的「同學！搞什麼鬼」節目中，自稱警察受訪，涉刑法冒充公務員罪嫌；檢方調查後也統統處分不起訴。

另，連千毅被控發行的NFT（非同質化代幣）涉及詐騙，檢警於去年9月間曾發動搜索、約談，訊後諭令連千毅20萬元交保，目前此案尚在偵辦中。

去年間，「勾惡」指控連千毅藉NFT斂財，根本割韭菜，連千毅赴新北地檢署控告勾惡妨害名譽；檢方調查，去年4月20日下午5時許，「勾惡」在臉書PO文誹謗稱：「講一個在道上或是有進修過的，大家都知道的事情，千億龜白嫩嫩，在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒，所以千億龜才會認識這麼多人，他真的很『吃得開』你們知道吧」因而被告，檢方調查後認為勾惡所為涉犯加重誹謗罪嫌，今日將他起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法