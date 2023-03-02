涉餐會賄選 前新北市議員歐金獅起訴

前新北市議員歐金獅。（資料照）

2023/03/02 16:05

〔記者王定傳／新北報導〕去年九合一選舉期間，無黨籍新北市議員候選人歐金獅被控交付150萬元現金給一名詹姓里長及其妻陳女，作為賄選之用，詹、陳之後再以「夫妻會」名義舉辦餐會並發放印有歐金獅圖像的馬克杯，歐隨後到場逐桌拜票，新北地檢署今日依違反公職人員選舉罷免法起訴歐金獅。

檢調調查，參選新北市第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）的歐金獅，在去年九合一大選期間，交付現金150萬元給一名詹姓里長及其妻陳女，以供作賄選款項之用。

檢調調查，去年10月24日中午12時許，詹男及其妻陳女以「夫妻會」名義，在新北市樹林區徐家堡時尚宴會廳會館，席開3桌，款待至少11名具有投票權選民，並發放印有歐金獅姓圖像的馬克杯，席間，歐金獅並到場逐桌敬酒拜票，尋求支持，總計花費16200元，但大選過後，歐金獅僅拿下4340票落選。

檢察官程彥凱在今年1月間指揮北機站、樹林警分局，兵分5路發動搜索，並以違反公職人員選舉罷免法被告身分，約談歐金獅等人。

檢方複訊後認為，歐金獅涉對於有投票權之人行求不正利益及賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大，而有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；偵辦時，歐金獅否認犯行，辯稱是商請詹姓里長擔任樹林競選總部總幹事，並負責人員調配、財務支出等事務，才會交付150萬元。

檢方不採信，今日依行求不正利益及賄賂罪嫌將歐金獅起訴，詹姓里長及及妻陳女部分另行偵辦；歐金獅是前台北縣議員及改制後的新北市議會第1屆議員，之後雖有參選市議員，但均未當選。

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