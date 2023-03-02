新北汐止智興段公辦都更今天動土 2024年底完工

新北市政府推動汐止區智興段281號地號等17筆土地公辦都更更新案，歷經幾度波折，市政府今天（2日）終於舉辦開工動土典禮，預計2024年底完工。（記者俞肇福攝）

2023/03/02 14:40

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市政府推動汐止區智興段281號地號等17筆土地公辦都更更新案，歷經幾度波折，市政府今天（2日）舉辦開工動土典禮，新北市府秘書長邱敬斌、新北市汐止區議員與在地里長出席；邱敬斌指出，期待藉由公辦都市更新方式帶動周邊地區發展，一同創造共善共好的生活環境。

新北市汐止區大同路智興段公辦都市更新案，是市府財政局的公辦案件，基地面積4436平方公尺，更新前為3層約50年以上建築物共18戶，更新後預計興建2棟地上15層、地下4層的鋼筋混凝土造建築物，共270戶，預計2024年底完工。

邱敬斌致詞時表示，這件都市更新案位於汐科生活圈，鄰近汐止國小、台鐵及汐東捷運線的汐科站，交通路網之串聯日趨完善，未來發展可期，但現況建物老舊，內部巷弄狹小，整體環境有待提升，未能發揮優勢的區位條件，因此為翻轉城市景觀，復甦都市機能，並提供市民良好的居住品質，藉由公辦都市更新方式帶動周邊地區發展，一同創造共善共好的生活環境。

本案規劃設計上具備綠建築及智慧建築，透過設置綠帶、廣場開放空間及友善人行通道，除可打造節能舒適的社區空間，也將大幅提升周邊居民通行的便利性，並有助於加強鄰里間的社交互動、情感的連結，共同營造優質樂活的居住環境。

新北市政府推動汐止區智興段281號地號等17筆土地公辦都更更新案，歷經幾度波折，市政府今天（2日）終於舉辦開工動土典禮，預計2024年底完工。（記者俞肇福攝）

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