侯友宜將請假參選總統？劉和然傳出做好代理市長準備

新北市副市長劉和然（右2）今天代表侯友宜參加教育局活動。（記者翁聿煌攝）

2023/03/02 14:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕距離新北市長侯友宜必須表態參選2024的時間點愈來愈近，市府人士近來觀察發現，劉和然在市府主持重大會議，以及在市府公開行程安排上代替侯友宜出席的機會愈來愈多，顯示市府已做好侯友宜請假參選、劉和然代理的準備，劉和然對此回應，因為在業務分層負責，以及橫向聯繫協調統籌工作上，剛好市長沒空時，就由他來代理，外界不用想太多。

侯友宜被視為藍營挑戰2024總統選戰的最有實力的人選之一，外界也在推測如果侯友宜今年下半年出馬參選，新北市政將由劉和然接手；劉和然因為在市政業務及危機處理效率受到侯友宜肯定，前年元月被擢升為副市長，也被視為侯友宜的接班熱門人選。

市政人士指出，侯友宜在當選連任後，以往每天都有的市政行程，已經慢慢開始減少，劉和然的公開行程卻是逐步增加，而且在市府的內部重要會議，侯友宜也放手讓劉和然來主持，局處首長對劉和然處事效率和決策品質評價也不錯。

去年底侯友宜競選連任，市政團隊面對競選對手的批評時，劉和然要求各局處硬起來，對於不是事實的部分應予以強烈回擊，令讓對手佔不到絲毫便宜，也讓選舉結果大勝對手45萬餘票，因而被侯友宜賦予重責大任，被外界認為理所當然。

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