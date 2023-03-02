新北燈會26特色燈組 移展11區續發光

新北燈會主燈「兔來運轉」移置五股夏綠地「心環原公園」，持續展出至4月23日止。 （記者何玉華攝）

2023/03/02 12:12

〔記者何玉華／新北報導〕為期18天的新北燈會落幕，26組特色燈組經各單位認養，認養率達百分百，將移展11個行政區，其中主燈「兔來運轉」在五股夏綠地「心環原公園」重新登場，搭配周邊主題燈飾，日夜有不同風情。

新北市民政局長柯慶忠表示，今年新北燈會創下129萬6000人次造訪，創造逾2.6億元的經濟效益，為永續發展活化利用並推廣燈藝之美，除日本燈組由參展單位領回外，其餘26組燈藝由各單位認養，已全數認養完畢，其中「兔來運轉」主燈移置五股心環原公園，周邊設有七彩霓虹步道，日夜各有風情。

柯慶忠表示，熱門的「鳥居」燈組移置宛如日本「河津川」的三芝賞櫻秘境三生步道，三芝公所將於3月中旬櫻花季搭配現場舞台表演，安排DIY手作及拔蘿蔔體驗、小農市集等系列活動。

浪漫打卡燈組「星星隧道光廊」移置蘆洲區捷運公園，「開運好神兔」、「兔想事成」、「歡樂上上籤」等燈組移置雙溪火車站及牧丹火車站，雙溪區公所6月將結合荷花季活動一併展出。

而以走讀新北為主題的「知識湧泉兔」移置北台首學泰山明志書院，「貓咪村樂園」及「歡樂號自行車」陳展於瑞芳猴硐願景館，「兔兔泡湯趣」設於萬里大鵬足湯公園，新莊區新莊、興化、龍鳳及頭前運動公園、新店碧潭風景區、汐止區公所廣場、深坑區兒童遊戲場等處也有燈組展出，讓錯過新北燈會的民眾，有機會再欣賞。

民政局補充，主燈在「點亮五股心環原」展出時間自即日起至4月23日止，亮燈時間為每日下午6點至晚上9點30分。

熱門的「鳥居」燈組移置宛如日本「河津川」的三芝賞櫻秘境三生步道。（記者何玉華攝）

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