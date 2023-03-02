核二廠運轉執照3.14到期 公民團體籲：如期除役

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖（前排右）帶來仿仁和宮平安符意象製作的大型平安符，以及廢核聯盟準備的祈福天燈，送給新北市政府；新北市府由災害防救辦公室執行秘書張易鴻代表接受。 （記者何玉華攝）

2023/03/02 11:38

〔記者何玉華／新北報導〕已運轉40年的核二廠運轉執照將在3月14日到期，全國廢核行動聯盟與北海岸反核行動聯盟等團體今天在新北市政府前舉辦記者會，呼籲核二廠如期除役，地球公民基金會執行長蔡中岳等人直批，部分政治人物以錯誤的資訊要求延役，是忽略客觀事實，不負責任的胡言，將民眾置於巨大的核安風險中。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖說，金山、萬里的信仰中心仁和宮，因興建核二廠被迫遷廟，他帶來仿照廟方黃底、紅字、雙龍意象的大型平安符，以及聯盟準備的祈福天燈，送給新北市政府，希望新北市長侯友宜要堅持核安優先，讓核二廠屆齡如期除役，人神共安。新北市府由災害防救辦公室執行秘書張易鴻代表接受。

蔡中岳表示，部分政治人物如王鴻薇、趙少康等人，都以片段的錯誤資訊來呼籲核二廠延役，遇到質問核廢料如何處理時，就實問虛答，無視核廢料爆滿、運轉執照到期事實，且核能發電只佔目前電力約1%，現況也不需要。

蔡中岳說，核電廠只規劃20年的燃料棒存放量，如今已運轉40年，又選址在斷層上，讓新北市民面臨巨大的核安風險；還有人說沒有核電，電費會大漲，但法國有核電，近期電費也漲7成，核電與電價是兩回事。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，核電最大的致命傷，就是核廢料無處可去；核二廠1號機去年因存放用過燃料棒的冷卻池爆滿，提前停機，乾式貯存場又因規劃缺陷持續卡關，任何想要核電延役的政治人物，都必須先面對國內約5000噸用過燃料棒如何處理的問題。新北市在核一、核二陸續除役，核四停建，終於可以擺脫核廢風險，希望核二一定要準時除役。

主婦聯盟環境保護基金會發展推廣組組長李孝濂表示，政府已經有不少鼓勵地熱及光電等再生能源的政策與目標，由社區居民發起的「公民綠能電廠」也遍地開花，只要更正視能源使用對環境造成的影響，就能促進全民對友善環境的能源想像與能源轉型的行動，讓台灣真正遠離核安威脅。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖（右）帶來仿仁和宮平安符意象製作的大型平安符，送給新北市政府，希望核二廠如期除役；新北市府由災害防救辦公室執行秘書張易鴻（左）代表接受。 （記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法