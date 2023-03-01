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    首頁　>　新北市

    泰裔婦開「Hi-Lo」賭場遭破 供稱是為同鄉「解鄉愁」

    警方搗破隱身餐廳的泰骰「Hi-Lo」賭場。（記者徐聖倫翻攝）

    警方搗破隱身餐廳的泰骰「Hi-Lo」賭場。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/03/01 16:01

    〔記者徐聖倫／新北報導〕63歲泰國裔羅姓婦人與同為泰裔的77歲邱姓婦人，在新北市樹林開「泰式活蝦餐廳」，實則掛羊頭賣狗肉將賭場藏身其中，主要賭的就是泰國獨有骰子遊戲「Hi-Lo」，警方循線將其搗破，發現羅婦有賭博前科，早已多次進出警局，她向警方供稱開賭場是為了替同鄉「解鄉愁」。

    據了解，位於樹林區保安街的泰式活蝦餐廳屢遭民眾檢舉，指稱其深夜打烊後常有不明人士進出，看起來都是外籍人士，警方於是循線調查，發現是賭場隱身其中，於是於上月26日前往查緝。

    警方入內控制在場賭客11人，以及餐廳老闆羅、邱2人，查扣賭資共12萬，另還發現有2名逾期居留的泰籍移工。

    警方調查，羅、邱2人嫁來台都超過35年，且都已取得我國國籍，羅婦本就以經營賭場為業，有多起賭博前科，最近一次是於去年10月，賭的也是泰式骰子「Hi-Lo」。而羅婦深知有不少同鄉下班無處去，於是今年初找邱婦重起爐灶，最終還是被警方搗破。警方說，「Hi-Lo」賭場就算是在泰國也是非法，但有不少泰國人愛玩。

    警詢時，羅、邱2人承認犯案，警方依賭博罪嫌將2人移送法辦，另9名賭客依違反「社會秩序維護法」裁罰，2名逾期居留移工則交由移民署新北市專勤隊遣返。

    負責人羅姓婦人供稱開賭場是為了替同鄉「解鄉愁」。（記者徐聖倫翻攝）

    負責人羅姓婦人供稱開賭場是為了替同鄉「解鄉愁」。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查扣賭資11萬。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查扣賭資11萬。（記者徐聖倫翻攝）

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