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    侯友宜228「三平三安」談話 綠營議員批消費歷史傷痛

    民進黨新北市議員顏蔚慈等人批評侯友宜將228紀念日作為參選總統的舞台，消費歷史傷痛。（翻攝新北市議員顏蔚慈臉書）

    民進黨新北市議員顏蔚慈等人批評侯友宜將228紀念日作為參選總統的舞台，消費歷史傷痛。（翻攝新北市議員顏蔚慈臉書）

    2023/03/01 14:49

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜昨天在228紀念儀式拋出「三平三安」談話，民進黨新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍、張錦豪、林秉宥今天發表聯合聲明，批評侯友宜將228紀念日作為參選總統的舞台，消費歷史傷痛。

    對此，新北市府副發言人張劭斌表示，昨天市府於三重228和平公園舉行紀念儀式， 最重要的就是向受難者及家屬表達最誠摯的悼念與敬意，同時反思省視過去的種種，更了解並珍惜民主自由的可貴，當然更要記得228歷史的教訓，不要再在台灣這塊土地製造任何衝突跟對立，放下所有成見，藉由愛的力量，彼此包容關懷， 大家攜手合作，台灣就會更好。

    顏蔚慈表示，228是國殤日，紀念被黨國體制迫害而犧牲的無數民主先進，在反思國家公權力對人權迫害的這天，侯友宜的致詞通篇圍繞自己的從政歷程，更突兀地提到兩岸和平、國家太平，就連國民黨議員都認為是他想要參選總統的聲明，簡直是把228紀念日當作個人從政紀念日，把歷史的悲傷當作選舉墊腳石。

    張錦豪說，不少國民黨議員都認為侯友宜會競選總統，更有人建議侯上任滿100天就是宣布選總統的好時機，而國民黨的2024總統提名時程預計落在4、5月，正是新北市議會開議的時候，不希望侯市長只顧黨內徵召，犧牲議員質詢權，更讓新北市府唱空城計。

    戴瑋姍也說，在反省過去、展望未來的紀念儀式上，侯友宜不但沒有省思自己過去為權貴服務、抓捕黨外人士的行徑，展望的更是自己的總統前途。她批評，侯友宜台上作秀、消費受難者，台下包庇屬下、打壓民意，想要選總統，卻連市政最基本的社會安全網都做不好。

    「領導者沒有回顧歷史的勇氣，如何談國家團結。」林秉宥認為，228紀念日應回歸轉型正義，侯友宜過去帶隊鎮壓言論自由，導致鄭南榕事件，從未致歉也沒有反省，更大言不慚說如果重新來過，會做同樣的選擇。

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