新北消防局長布達 李清安︰繼續守護400萬市民生命財產安全

新北市政府今天為消防局長李清安布達，副市長謝政達到場監誓，消防、義消幹部到場見證。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/01 14:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局前局長黃德清請辭獲准，市府今早在連假後舉辦新任局長李清安布達，由副市長謝政達主持，全程僅僅10分鐘，謝政達勉勵李清安在黃前局長基礎下，將他寶貴經歷具體化，與時俱進，承先啟後帶領全體消防繼續守護新北，李清安也簡短發言，表示未來將繼續守護新北400萬市民生命、財產安全。

新北市政府今天一早為消防局新任局長李清安布達，包括副市長謝政達、立委吳琪銘、市議員林金結、義消總隊副總隊長李阿乾、防宣大隊長江惠貞、副局長陳崇岳、主秘陳國忠等消防、義消幹部幾乎到齊見證。

謝政達感謝黃德清16年來貢獻，讓新北市防災救災型態達到歷來最大，任內爭取補充1300多名消防人力，前瞻性導入智能化救災軟硬體設備，讓新北市不論救災、救護與災害防救，都在全國評比名列前茅，更重要的是保障同仁救災安全及建構友善職場，配合中央內政部消防署持續升級消防車、裝備與廳舍。

謝政達期許，接任的李清安局長歷練中央消防署及新北消防，學經歷豐富，在新北擔任副局長12年，嫻熟消防工作，歷練足以勝任局長，相信在黃前局長打下基礎下，能夠勝任這項艱鉅任務。

李清安也簡短發言，在前局長帶領下，與副局長陳崇岳、主秘陳國忠等同仁打拚，擦亮新北防災、救災、救護等評比的金字招牌，未來將持續努力、精進。

新北市政府今天為消防局長李清安布達，副市長謝政達到場監誓。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法