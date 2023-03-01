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    教育部補助經費3年仍未核撥 淡水新興國小廁所堵塞飄臭師生苦

    新北市淡水區新興國小觀海樓男女廁所老舊不堪、急待更新，新北市議員陳偉杰說，怎麼忍心讓師生每天掩鼻上廁所。（圖由新北市議員陳偉杰提供）

    新北市淡水區新興國小觀海樓男女廁所老舊不堪、急待更新，新北市議員陳偉杰說，怎麼忍心讓師生每天掩鼻上廁所。（圖由新北市議員陳偉杰提供）

    2023/03/01 12:00

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市淡水區新興國小觀海樓12間廁所年久失修，包括漏水、便斗堵塞、飄散臭味等，急待更新，校方3年前已通過教育部國教署審核，同意補助近600萬元經費，但至今仍未核撥，新北市議員陳偉杰說，怎麼忍心讓師生每天掩鼻上廁所，中央只是說說而已？對此，教育局表示，據了解中央尚在爭取行政院專案計畫經費，會優先協助校方進行局部環境改善，包括漏水、部分便器及磁磚損壞等。

    陳偉杰說，他到現場發現，即使學校很努力將廁所維持乾淨，但仍掩不住陣陣臭味，嚴重滲漏水、天花板毀壞、便斗堵塞、廁所塑門破損、水箱故障、磁磚地磚破裂等問題，怎麼忍心讓師生每天掩鼻上廁所。

    陳偉杰指出，他會勘時才知道，學校在2020年就通過中央審核，且同意經費補助，但經費至今沒有核撥，等同消失，中央無人幫忙、無人關心，教育部對新北許多學校老舊廁所不聞不問，甚至延宕補助，實在令人失望。

    對此，教育局表示，新興國小申請的老舊廁所補助案件為敬業樓右側及勵學樓左側共12間廁所，經國教署核定總經費為594萬元，教育局已先行補助規劃設計監造費用共計41萬餘元。

    教育局說，已多次函請教育部儘速核定工程款，然中央表示目前尚在爭取行政院專案計畫經費。教育局將持續追蹤後續補助進度事宜，並優先協助校方進行局部環境改善（漏水、部分便器及磁磚損壞），以符師生使用所需。

    新興國小觀海樓廁所年久失修，包括漏水、便斗堵塞、飄散臭味等，急待更新。（圖由新北市議員陳偉杰提供）

    新興國小觀海樓廁所年久失修，包括漏水、便斗堵塞、飄散臭味等，急待更新。（圖由新北市議員陳偉杰提供）

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