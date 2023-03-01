新北安坑輕軌3/6起全日營運 免費搭乘至3/12

安坑輕軌3月6日起營運時間調整為早上6點至夜間12點，民眾持電子票證，可免費搭乘至3月12日。（記者賴筱桐攝）

2023/03/01 11:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新店安坑輕軌2月10日起通車試營運，228連假4天期間達9萬人搭乘，平均每日超過2萬2000人次。新北大眾捷運公司今天（1日）宣布，經評估搭乘人流及通勤、通學需求，3月6日起營運時間調整為早上6點至夜間12點，民眾持電子票證，可免費搭乘至3月12日。

新北捷運公司指出，安坑輕軌2月10日下午1點發出首班車，至228連假結束止，累計近30萬人次搭乘，因安坑輕軌K9十四張站可與新北捷運環狀線十四張站銜接轉乘，帶動新北環狀線十四張站運量成長約30%，試營運前期班距因人潮考量，由原先設定的10分鐘加密至7.5分鐘，減少民眾等候時間。

新北捷表示，試營運期間的營業時間為早上10點至晚間6點，自3月6日起，改為早上6點至夜間12點全日正常營運，提供社區居民通勤、通學另一項選擇，至3月12日止，持電子票證搭乘安坑輕軌進出站刷卡仍享有免費。

安坑輕軌正式營運後，分為「全程車」及「區間車」2種運行模式。「全程車」由K1雙城站至K9十四張站，行駛時間約21分鐘；「區間車」由K6安康站至K9十四張站，行駛時間約9分鐘。2種模式的重疊區間「K6安康站至K9十四張站」，尖峰時間班距平均7.5分鐘，離峰時間班距平均15分鐘；非重疊區間「K1雙城站至K5景文科技大學站」，尖峰時間班距為10至15分鐘，離峰時間班距平均15分鐘。

3月13日起開始收費後，票價將採階梯費率制，一段票價為20元，最高25元，新北捷運公司為回饋經常性旅客，比照淡海輕軌推出常客回饋金計畫，搭乘每滿200元即可回饋50元。

安坑輕軌228連假4天期間，搭乘人數達9萬人，平均每日超過2萬2000人次。（記者賴筱桐攝）

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