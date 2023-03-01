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    新北捷運6線齊發 投入2486億、路線增51公里

    新北市安坑輕軌試營運期間，累積28萬人次搭乘。（記者賴筱桐攝）

    新北市安坑輕軌試營運期間，累積28萬人次搭乘。（記者賴筱桐攝）

    2023/03/01 11:38

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市積極推動捷運三環六線，串聯北北基桃一日生活圈，新北市長侯友宜今天表示，未來4年將投入2486億元經費，推動6條捷運路線，包含三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線、汐東線及淡海輕軌2期等，完工後可新增營運路線51公里及48座車站。

    新北市市政會議今天由捷運工程局局長李政安進行「幸福前進、永續前行」專題報告，他說明，新北捷運過去4年來已有3線通車，完成26公里長、26座車站，且新北環狀線運量較疫情前成長19%；淡海輕軌第1期平日運量超越假日運量；安坑輕軌試營運期間，累積28萬人次搭乘，同步帶動新北環狀線轉乘運量成長2成。

    李政安表示，目前新北市境內捷運營運路線累計93公里長、共有78座車站，未來4年推動6線齊發，包含三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線、汐東線及淡海輕軌2期等，將投入2486億元經費興建，可新增營運路線51公里及48座車站，目標2030年每10萬市民將享有3座車站，與日本東京、韓國首爾等國際都市齊平。

    除此之外，待行政院核定的五泰輕軌、交通部審議中的深坑輕軌、八里輕軌，以及延伸五泰輕軌的泰山板橋輕軌、與桃園綠線串接的三鶯線延伸八德段，還有與汐東線共線共站的基隆捷運等6條路線，若全數獲中央核定通過，將串起北北基桃都會生活圈的捷運路網，屆時捷運路線總長度達到183公里、共167座車站，朝每10萬市民擁有4.1座車站目標邁進。

    針對近年營建市場面臨缺工缺料與原物料上漲問題，侯友宜說，市府調整腳步，不斷與中央溝通，爭取中央盡快核定、展開工程，未來捷運路網密布，藉由TOD的容積獎勵，帶動都市更新與周遭環境改變，加上經濟產業布局，隨著捷運開發結合產業鏈，所以一條捷運不只是節能減碳的大眾運輸工具，更創造都更及經濟產業效益。

    新北市推動捷運「六線齊發」，包含三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線、汐東線及淡海輕軌2期等，完工後可新增營運路線51公里及48座車站。 圖為新北環狀線。（記者賴筱桐攝）

    新北市推動捷運「六線齊發」，包含三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線、汐東線及淡海輕軌2期等，完工後可新增營運路線51公里及48座車站。 圖為新北環狀線。（記者賴筱桐攝）

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