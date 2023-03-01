達人帶騎 新北單車快樂遊10條經典路線開放報名

「淡水關渡金色水岸親水遊」路線，沿途可欣賞淡水河岸與紅樹林生態景觀。（圖由新北市體育處提供）

2023/03/01 11:31

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市體育處「新北單車快樂遊」系列活動邁入第15年，從3月起到9月共規劃10條經典路線，今年首度新增去年啟用的三峽自行車專用道，以及首次新增蘇澳路線，每一場都有達人解說帶騎，即日起開始報名，每場限額300名，額滿為止。

體育處長洪玉玲指出，10條經典路線各具特色，可體驗新北在地的風景人文特色，例如坪林場次沿途有許多打卡造景，適合全家大小一起參與，以及首次跨縣市舉辦，將路線擴展至宜蘭蘇澳白米村，添加自行車騎遊的廣度及趣味性。

體育處表示，10條經典路線分別是淡水關渡八里金色水岸親水遊、北海岸雙灣自行車道騎遊、東北角草嶺舊隧道鐵馬遊、坪林生態瑰寶鐵馬體驗遊、汐止五堵舊隧道尋訪騎遊、蘇澳白米村漁港風情騎遊、雙溪三貂嶺隧道生態騎遊、瑞芳猴硐三貂嶺煤鄉尋騎、浮洲三峽河濱風光逍遙騎、碧潭桂山小粗坑尋古騎遊；每場次每人報名費100元，10場均報名者，可獲得一件滿貫紀念車衣。詳細活動內容與路線請參閱報名網站。

洪玉玲說，活動騎乘路線從16公里到30公里不等，由領隊帶領，宣導正確的單車騎乘觀念，更用寓教於樂方式關懷自然生態環境。首場於3月4日登場，安排「淡水關渡金色水岸親水遊」路線，沿途欣賞淡水河岸與紅樹林生態景觀，是新北市最具景觀代表性的路段之一，歡迎來享受乘風起行的樂趣。

為貼近身心障礙朋友的需求，今年將安排身障朋友的專屬場次，嚴選3條經典路線，帶領身障朋友以手搖自行車探索新北的美景。專屬場次將於5月開放報名，另外，活動期間還有徵文活動，分享參與過程的照片與心得短文也有機會獲得精美禮品，相關活動訊息請關注「新北運動聚點」臉書。

新北單車快樂遊活動今年首次跨縣市舉辦，騎遊蘇澳白米村漁港風情。（圖由新北市體育處提供）

坪林生態瑰寶鐵馬體驗遊場次，沿途有許多打卡造景，適合全家大小一起參與。（圖由新北市體育處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法