前立委曝侯2時間點表態選總統 侯友宜：新北市的挑戰很多

新北市長侯友宜被問到何時表態參選2024總統，仍未正面回應。（記者賴筱桐攝）

2023/03/01 10:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜是否參選2024年總統，至今未明確表態，前立委郭正亮分析，迫使侯友宜提早表態的關鍵有二，一是民進黨主席賴清德民調往上衝時，二是想讓鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨內初選自行退場。對此，侯友宜今天沒有正面回應，他說，現階段新北市的挑戰很多，需要逐一落實執行。

侯友宜昨天出席228和平紀念日活動致詞表示，5年前的228決定參選新北市長，從政目的是要讓台灣人民過著人民安心、社會安定、國家安全的「三安」，和社會公平、兩岸和平、國家泰平的「三平」，「我更希望走出自己的路」，傾聽人民聲音，讓國家永續繁榮往前走；這番話被解讀展現總統格局。

媒體今天詢問侯，是否當總統才能落實「三平三安」？侯友宜受訪表示，不管中央或地方，每個人扮演的角色不一樣，不管是社會公平、兩岸和平、國家泰平，或是人民安心、社會安定、國家安全，地方也可以扮演積極的角色，中央與地方合作更應該朝向此方向合作前進。

侯友宜說，新北市舉辦里民座談會，看似社區大小事，但是當市府解決社會問題，把國家政策以及現在進行的事情與人民充分溝通，選擇正確的做法，也可以讓人民安心，地方要積極與中央並肩作戰，讓新北市達到社會公平，兩岸和平也可以扮演地方的角色，國家泰平當然是大家戮力的方向。

對於郭正亮預測出場的時間點，侯友宜表示，現階段新北市的挑戰很多，不只有2030願景待完成，目前碰上缺工缺料、居住正義以及社會上的困難，都需要逐一落實執行；新北市就像台灣的縮影，有城鄉差距，建設腳步及社會福利都要照顧好，讓新北市變成具有人文關懷的國際大都市。

另外，有民調顯示侯參選總統的支持度遙遙領先，侯友宜說，現階段一切以新北市的大小建設為重，新北市是全國最大的城市，應該以身作則、做為表率，用多元共榮、團結共好帶動台灣共好，希望不分你我、黨派，大家團結在一起，帶動台灣的永續發展。

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