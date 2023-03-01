比特犬曾咬傷其他犬隻開罰3萬 未戴嘴套再罰飼主7萬5

民眾飼養比特犬，除應繫繩外，還需要戴上透氣嘴套。（新北市動保處提供）

2023/03/01 09:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市動物保護防疫處日前接獲永和區民眾通報，有飼主將比特犬飼養在家門口，民眾再次檢舉比特犬雖有繫繩卻未戴上嘴套，已違反動保法對攻擊性犬隻應採取適當防護措施規定，該比特犬飼養於永和區，且鄰近校園，為避免咬傷民眾、學童或動物，動保處派員稽查，確認行為屬實，且為第2次再犯，對謝姓飼主加重處分開罰7.5萬元罰鍰。

動保處表示，這名謝姓飼主去年6月曾遭民眾檢舉，民眾帶著飼養巴哥犬散步時，比特犬從後方衝出來咬傷巴哥犬，雖經謝姓飼主追過來制止，但巴哥犬左側腋下表皮已被咬，令該民眾餘悸猶存。

動保處派員到謝男家進行訪查，替犬隻掃描晶片，經查謝男有依法為比特犬登記，但因家門未關好，飼犬跑到外面去，其疏縱行為已違反動保法，故對謝男處以3萬元罰鍰，今該飼主再犯，未做好防護措施，動保處依法加重處分，開罰7.5萬罰鍰。

由於比特犬屬於攻擊性犬隻，依據農委會公告，攻擊性寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，並有長度不超過1.5公尺的繩或鍊牽引，且應配戴不影響散熱之透氣口罩進行防護措施，或以具備防曬及通風功能之金屬製堅固箱籠裝載，來確保動物及行人安全。

動保處表示，飼養比特犬等攻擊性犬隻，比起一般飼主肩負更多責任，要付出更多的時間及心力照顧，並且一定要為寵物辦理登記，去年3月1日起，對於已輸入或飼養比特犬飼主，應於今年2月28日前向所在地縣市動保處登記備查，才能繼續飼養。

動保處提醒，攜帶比特犬出門，一定要做適當防護措施，由成年人伴同、繫牽繩戴口罩，才能確保動物及行人安全。

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