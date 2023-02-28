為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    女星江泳錡前進警分局直播！ 詼諧籲認識詐騙吸3萬人關注

    新北警三重分局找來八點檔紅星江泳錡直播宣導反詐騙，包括三重分局長張國哲、偵查隊長蔡志惟、巡官林君毅等打詐隊成員，上陣提醒民眾識詐。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警三重分局找來八點檔紅星江泳錡直播宣導反詐騙，包括三重分局長張國哲、偵查隊長蔡志惟、巡官林君毅等打詐隊成員，上陣提醒民眾識詐。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/02/28 20:59

    〔記者吳仁捷／新北報導〕八點檔女星江泳錡在直播圈擁有高人氣，新北警三重分局結合江泳錡的高人氣，在228連假與三重警分局偵查隊幹員合體直播反詐騙，針對目前氾濫的投資詐騙及台版柬埔寨等犯罪，向網友們宣導識詐，短短半小時吸引3.1萬人關注，反詐騙成效豐碩，希望降低民眾遭詐機率。

    民眾觀看習慣在改變，許多網路直播成為日常生活獲取新知識的來源！

    三重警分局看準民眾觀看電子媒體習慣改變，三重警分局於在228連續假邀來八點檔紅星兼直播主江泳錡共同直播，在臉書「江泳錡」粉絲頁上直播防詐宣導，希望提升全民識詐意識，沒想到短短半小時，共吸引3.1萬人次觀看，而且即時聊天室粉絲反應熱烈，有效達到預防犯罪宣導的實質效益。

    分局長張國哲、偵查隊長蔡志惟、巡官林君毅及偵查佐鄭耀棕組成的三重打詐隊，在連假晚間熱門時與女星江泳錡一起直播宣導反詐，多元化讓民眾「識詐」，強化防詐意識。

    直播時，蔡志惟列舉假投資、假解除分期詐騙、假網拍詐騙、人頭帳戶詐騙、假檢警詐騙、假愛情交友詐騙等詐騙案例向民眾宣導，讓在線上看直播500餘人加深反詐犯罪預防觀念，透過與線上民眾生動有趣的互動，達到犯罪宣導最佳效果。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新北警三重分局找來八點檔紅星江泳錡直播宣導反詐騙。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警三重分局找來八點檔紅星江泳錡直播宣導反詐騙。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警三重分局找來八點檔紅星江泳錡直播宣導反詐騙，包括三重分局長張國哲、偵查隊長蔡志惟、巡官林君毅等打詐隊成員，上陣提醒民眾識詐。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警三重分局找來八點檔紅星江泳錡直播宣導反詐騙，包括三重分局長張國哲、偵查隊長蔡志惟、巡官林君毅等打詐隊成員，上陣提醒民眾識詐。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新竹市反詐騙宣導比賽優選作品 得獎口號令人驚艷！
    2023/01/18 18:37

    新竹市反詐騙宣導比賽優選作品 得獎口號令人驚艷！
    新北打詐隊攜手業者關懷弱勢 教銀髮族「認識詐騙」
    2023/01/18 17:05

    新北打詐隊攜手業者關懷弱勢 教銀髮族「認識詐騙」

    高雄觀光之最！讓世界走入璀璨愛河灣
    「請支援防詐」！全聯與刑事局將聯手做這件事
    2023/01/05 09:15

    「請支援防詐」！全聯與刑事局將聯手做這件事

    狂銷百萬件 全台1/10女性必有「這件」！
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播