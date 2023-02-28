女星江泳錡前進警分局直播！ 詼諧籲認識詐騙吸3萬人關注

新北警三重分局找來八點檔紅星江泳錡直播宣導反詐騙，包括三重分局長張國哲、偵查隊長蔡志惟、巡官林君毅等打詐隊成員，上陣提醒民眾識詐。（記者吳仁捷翻攝）

2023/02/28 20:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕八點檔女星江泳錡在直播圈擁有高人氣，新北警三重分局結合江泳錡的高人氣，在228連假與三重警分局偵查隊幹員合體直播反詐騙，針對目前氾濫的投資詐騙及台版柬埔寨等犯罪，向網友們宣導識詐，短短半小時吸引3.1萬人關注，反詐騙成效豐碩，希望降低民眾遭詐機率。

民眾觀看習慣在改變，許多網路直播成為日常生活獲取新知識的來源！

三重警分局看準民眾觀看電子媒體習慣改變，三重警分局於在228連續假邀來八點檔紅星兼直播主江泳錡共同直播，在臉書「江泳錡」粉絲頁上直播防詐宣導，希望提升全民識詐意識，沒想到短短半小時，共吸引3.1萬人次觀看，而且即時聊天室粉絲反應熱烈，有效達到預防犯罪宣導的實質效益。

分局長張國哲、偵查隊長蔡志惟、巡官林君毅及偵查佐鄭耀棕組成的三重打詐隊，在連假晚間熱門時與女星江泳錡一起直播宣導反詐，多元化讓民眾「識詐」，強化防詐意識。

直播時，蔡志惟列舉假投資、假解除分期詐騙、假網拍詐騙、人頭帳戶詐騙、假檢警詐騙、假愛情交友詐騙等詐騙案例向民眾宣導，讓在線上看直播500餘人加深反詐犯罪預防觀念，透過與線上民眾生動有趣的互動，達到犯罪宣導最佳效果。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北警三重分局找來八點檔紅星江泳錡直播宣導反詐騙。（記者吳仁捷翻攝）

新北警三重分局找來八點檔紅星江泳錡直播宣導反詐騙，包括三重分局長張國哲、偵查隊長蔡志惟、巡官林君毅等打詐隊成員，上陣提醒民眾識詐。（記者吳仁捷翻攝）

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