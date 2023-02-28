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    首頁　>　新北市

    3男駐足ATM稱「來旅遊」 警斥：提款機是哪門子景點？

    林男提領身影遭監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

    林男提領身影遭監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/02/28 18:03

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽警分局偵查隊員警22日晚間巡邏行經文化路，見3名男子形跡鬼祟，似乎在交付什麼物品，於是上前盤查，這3人卻說「我們是來旅遊的！」但四周除了「ATM」外根本沒有景點，遭警斥「提款機是哪門子景點？」3人拗不過警方接連質問，才承認自己是車手，正在交付得手的現金27萬元，警方隨即將3人逮捕。

    據了解，37歲林姓男子與同夥等3人在文化路某銀行ATM前領錢領半天，行跡非常可疑，被執行金融機構巡邏的偵查隊員警撞見，警方先是不動聲色叫支援，待北大派出所支援警力到場後，一擁而上進行盤查。

    林男等人起初還說是來此處出遊，但放眼望去除了ATM外，根本沒有特殊景點，林男等人又改口互相不認識，交頭接耳是在問路，最拗不過警方質問，才承認自己是詐騙集團車手。

    警方在3人身上搜出以牛皮紙袋裝的贓款27萬元、多張提款卡，且3人手機對話都以名車「瑪莎拉蒂」、「法拉利」等為代號交談，企圖規避警方查緝，3人對上游詐團背景資料皆推稱不知，自己只是領每筆2至3%的酬勞做事。警詢後，依詐欺、洗錢等罪名，將林男等3人送辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方扣下林男等3人身上的贓款、手機、提款卡等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣下林男等3人身上的贓款、手機、提款卡等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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