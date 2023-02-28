志工拍片助認養 八里動物之家「阿郎」等待1690天終於有家

「阿郎」從2018年就被收容於八里動物之家，個性和善討人喜歡。（新北市動保處提供）

2023/02/28 17:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市動物保護防疫處於2018年收容米克斯品種的流浪犬「阿郎」，因為牠臉上顏色黑白相間像「黑白郎君」，所以取名為「阿郎」，日前透過志工陳姮蓉在臉書張貼認養影片，讓家住新竹竹東的有緣人黃小姐前來認養，結束阿郎在動物之家4年又7個多月的日子，順利找到溫暖的家。

個性溫順的「阿郎」原本生活在新莊中正路某工地建案，但建案完成工人離開後，牠被留在原地，沒有食物來源，動保處受理民眾通報後，帶回八里動物之家收容安置，希望幫忙找到永遠的家，但米克斯成犬不易認養，八里動物之家志工陳姮蓉為阿郎錄製認養影片，影片中開頭就介紹阿郎已經來4至5年，不是年輕的狗、個性非常穩定，親人親狗，和志工互動自然，有雙溫柔的眼睛，獲得廣大迴響，貼文觸及人數高達11萬5130人。

陳姮蓉從2018年就開始在八里動物之家服務，非常有愛心，無私協助動物之家收容照護工作外，也會錄製認養影片，認養人黃小姐就是看臉書，滑到「阿郎」認養影片，看上牠的穩重溫和，不在乎年紀，從新竹縣竹東鎮來到八里動物之家，現場和「阿郎」互動許久，最後決定認養回家，並回傳「阿郎」在竹東家中照片，讓他擁有家的溫暖，也有家人的陪伴。

新北市動保處表示，新北市有8處動物之家，歡迎民眾一起為毛寶貝貢獻愛心，投入志工服務，凡年滿18歲身心健康，具高中職學歷以上，能長期配合服務，每季服務3次，1年達72小時以上，均得報名參加，詳情可上動保處網站查詢。

八里動物之家愛心志工陳姮蓉，幫「阿郎」錄製認養影片，終於順利幫「阿郎」找到主人。（新北市動保處提供）

認養人黃小姐（左）特地從新竹竹東前來認養「阿郎」。（新北市動保處提供）

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