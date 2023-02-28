偷錄隔壁室友「啪啪啪」聲音 男被控散布猥褻聲音獲判無罪

林姓男子拿手機貼牆偷錄隔壁套房情侶「啪啪啪」聲音，還把4段錄音檔傳給友人分享而被告。（情境照）

2023/02/28 17:02

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子拿手機貼牆偷錄隔壁套房情侶「啪啪啪」聲音，還把4段錄音檔傳給友人分享而被告，檢方認為林男觸犯散布猥褻聲音罪嫌，將其起訴並聲請簡易判決處刑；但新北地院合議庭認為，林男只傳給1人，無證據他有把檔案傳送給不特定人、多數人，判決無罪。

據了解，林男與林姓男子、曾姓女子同住在新北市三重區住宅內，該住宅內共有三間房間，林男自己租一間，情侶則住在套房內。

檢警調查，2020年10月18日至12月13日之間，林男4度拿著手機在情侶的套房外，貼牆偷偷錄下2人性愛聲音，其中，最短聲音檔18秒，最長1分鐘，之後他還把錄音檔傳給友人分享。

由於該友人也認識這對情侶，覺得不妥而提醒他們遭偷偷錄音，情侶獲知後報警處理，檢警擔心林男還有偷拍影像或持有其他錄音，因此發動搜索，確認林男僅有偷錄這4段性愛聲音。

由於雙方事後和解，妨害秘密罪嫌撤告，但林男所為仍可能觸法，他在偵查時認罪，檢方調查後依散布猥褻聲音罪嫌將他起訴，並聲請簡易判決處刑。

但合議庭認為，林男雖有把錄音檔傳給柳姓友人，而柳男再將錄音檔傳予廖姓友人，請廖女轉知被害者，但這並非林男所為；林男僅將聲音檔傳送予柳男1人，難認他是對不特定或特定多數人為散發傳布。

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