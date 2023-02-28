228表達選總統？侯友宜拋「3平3安」 喊兩岸和平、國家太平

新北市長侯友宜參加228紀念會致詞時說，他5年前的228決定從政，目的是要為台灣追求「3平」與「3安」。（記者翁聿煌攝）

2023/02/28 16:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天參加228紀念活動致詞說，他5年前的228決定從政，目的是要為台灣人民追求「社會公平、兩岸和平、國家太平」3平與「人民安心、社會安定、國家安全」3安。媒體問到是否在為2024表態？侯友宜說，他希望大家把國家利益能夠放在黨派與個人利益之前，大家攜手合作，台灣才會更好。

侯友宜今天到三重228和平紀念公園參加228事件76年紀念活動，他致詞時指出，這幾年台灣的政治亂象，在大家在拚政治、拚顏色、拚對立和衝突，看不到希望與未來，「難道大家都忘了228的歷史教訓嗎？228事件還不夠嗎？」

侯友宜說，他5年前選擇不一樣的道路，出來選舉，為國家和人民做事，把國家利益放在黨派與個人之前，台灣是一個家，大家要互相尊重、放下對立衝突，讓大家分享多元共好，走出不同的格局，認真打拚發揮台灣精神，找回台灣單純勇敢的力量，讓台灣向前走。

侯友宜指出，台灣目前面臨低薪、物價高漲、缺工缺料的問題，政府必須傾聽民意，以務實理性的態度解決問題，讓台灣能夠有3平「社會公平、兩岸和平、國家太平」，面對外在詭譎多變的情勢，用善待理解和包容關懷，給人民3安「人民安心、社會安定、國家安全」，大家才能回應挑戰、面對未來，如同他的從政初衷，用社會關懷串起愛心，勇敢向前走。

活動結束後，媒體追問侯友宜，致詞時講到5年前的228決定從政，那是不是代表5年後的228決定選總統呢？侯友宜說，5年前的今天他決定懷抱著信心跟理想從政，這也是他從警的不忘初心，最重要要把國家人民的利益擺在黨派和個人之前。

他說，唯有國家內部能夠團結和諧，彼此之間要記得228歷史的教訓，不需要衝突跟對立，放下所有的成見，大家攜手合作，台灣才會好，中華民國才會更強，讓我們用這樣一個態度，大家攜手合作，他相信面對所有現在的惡劣環境，中華民國台灣這塊土地可以充滿信心。

媒體也問到，提出「3平3安」，似乎就是已經是總統的格局？侯友宜回應，希望國家會更好，所以唯有共榮、共好大家團結在一起，「3平」就是面對所有的低薪、物價、缺水缺電，要幫民眾解決問題，讓社會的公平、兩岸和平、國家太平，這是大家應有的態度，也要讓人民能夠在面對國際的衝擊底下，能夠人民安心、社會安定、國家安全，這是每一個身為從政者每一個政府所應該扛起的責任。

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