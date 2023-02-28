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    首頁　>　新北市

    連殺2同袍 87歲老榮民過世判公訴不受理

    2023/02/28 16:09

    〔記者王定傳／新北報導〕去年8月間，住在新北市三峽區台北榮譽國民之家的87歲孔姓老榮民，因細故與褚姓同袍起口角，不久便涉嫌持酒瓶、熱水瓶攻擊行動不便的褚翁，照護員發覺褚翁重傷設法施救時，孔翁又趁隙以輪椅約束繩勒死隔壁房的張翁，褚男、張翁送醫後雙雙不治，檢方去年依殺人罪將孔翁起訴，但他在今年2月初間過世，新北地院因此判決公訴不受理。

    檢警調查，去年8月18日凌晨4時許，罹患阿茲海默症的孔翁因賣了2罐營養品給褚姓老翁，只收到100元，認為被對方坑了，涉嫌持碎玻璃瓶攻擊褚臉部、胸部、上肢，導致褚重傷，

    檢警調查，照護員發現後急救褚男時，孔翁又涉嫌持輪椅約束繩勒死94歲張翁，照護員制止孔翁及設法急救張翁；消防救護車到場時，張已失去生命徵象、褚男重傷，送醫後均不治。

    警方偵訊時，孔翁無法交代案發經過及行凶動機，辯稱沒有殺人犯意，不清楚為何殺人；偵辦時，孔翁面對坦承有攻擊兩人，但否認有殺人意圖，檢方在去年10月間依殺人罪嫌起訴，但因孔翁已高齡87歲，檢方請法院審酌是否依法減刑；由於孔翁在今年2月初間過世，合議庭因此判決本件公訴不受理。

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