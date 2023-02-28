獨家》「白牌痴漢」掏槍磨蹭！長腿辣妹遭狼襲出面斥「噁心」

童童身材姣好，但她說這並不是色狼可以合理化自己行為的理由。（記者徐聖倫攝）

2023/02/28 14:31

〔記者徐聖倫／新北報導〕「白牌痴漢」出沒！25歲女子童童（化名）今清晨酒後搭「白牌車」自台北市返回新北市住處，途中童童不勝酒力睡著，當她眼睛再睜開時，發現汽車停在一處荒無人煙的郊區，又看見自己的內褲被褪下，白牌車司機在後座掏出生殖器對著她的下體磨蹭，嚇得她趕緊徒步逃離並報警。

童童出面向記者表示，這種人實在太噁心，她的個性就是看不慣不公不義、欺負女性，所以她必續站出來為女性發聲。

童童說，今凌晨她與閨密們在酒吧飲酒聊天，直至清晨８時許結束後叫了沒有營業登記的白牌車返家，因常常叫白牌故未做多想，雖然穿著連身短裙，盡顯171公分凹凸有致的火辣身材，但她還是在後座不勝酒力的睡著了。

睡夢間童童感到有人在摸她的下體，她本以為在做春夢，張眼一看竟是白牌車司機跑到後座跨坐在她身上，她的安全褲被褪下，短裙被拉起，司機露出戴好保險套的生殖器不斷磨蹭，除了生殖器外，也不斷用手狂摸胸部與下體，嚇得她當場一把將司機推開。

白牌司機被清醒的童童嚇到到退出車外，童童喝斥「你現在立刻送我回家」，司機見事跡敗露，一面穿褲一面說道「對不起」，並開車載童童往回家方向。但童童想了下，若司機「見笑轉生氣」，她一介女子也無法抗衡，於是開沒多久便大叫「我要下車」，童童順利逃離現場，並再攔計程車前往派出所報案。

警方循線調閱監視器鎖定車牌，查出犯案的白牌車司機為45歲顏姓男子，顏男在警方通知下，今下午1時許到案說明。顏男供稱自己忍不住慾望所以下手，而警方研判顏男應非臨時起意，而是預謀有載到姿色不錯的女子就要下手。警詢後，依妨害性自主罪嫌，將顏男函送法辦。

童童說自己的個性比一般女性堅強，她必須站出來為女性發聲。（記者徐聖倫攝）

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