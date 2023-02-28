李忠憲：嘲弄恩恩爸的人道德相當惡劣、缺乏同理心

李忠憲強調，嘲弄諷刺林先生想要為恩恩討個公道的人：道德相當惡劣、缺乏同理心、人格異常。（資料照）

2023/02/28 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕成功大學電機系教授李忠憲日前在臉書表示，對恩恩事件，有許多人直接連結稱恩恩爸想要從事政治之類，他認為看起來有一部分的人想要扭轉加害者和受害者之間的關係，所謂「加害者與受害人逆轉」，獲恩恩爸回應感謝，李忠憲表示，恩恩的事情令人感到悲傷，李忠憲對恩恩爸喊話加油，並請他保重。

李忠憲在臉書表示他收到恩恩爸回應，感謝他特地撰文支持他們，李忠憲表示，對於生重病或死亡的兒童，相對比較長的人生，更令人感到難過，因為幼兒的死亡是不幸的事情，白髮人送黑髮人令人感到悲傷，當自己年幼的孩子死去時，死亡會將它所有的殘酷力量顯現出來，沒有什麼可以結束這場悲劇。

那些為失去孩子而悲傷的父母，任何的時間都失去了意義，他們無法再將自己投射到未來，失去雙親的小孩是孤兒，但大多數語言都沒有一個名詞來形容失去孩子的人，失去小孩的雙親，如此悲傷、重要的事情，卻沒有特別的名詞。

李忠憲表示，幼兒的死亡因為沒有足夠時間創造彼此的回憶，活生生地斬斷對未來的期待，撕裂對自然的認知，時間突然變成毫無意義、也不知如何流動，對於這樣子的死亡，再多的哲學素養都沒有辦法描述和思考清楚，這也是許多人針對這場悲劇，難以平復的原因之一。

李忠憲強調，日前在「加害者何時會和受害者逆轉」那篇文章，形容在這場悲劇之後，嘲弄諷刺林先生想要為恩恩討個公道的人：道德相當惡劣、缺乏同理心、人格異常，而228的到來，台灣又有多少這種道德惡劣、人格異常的第三者？

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