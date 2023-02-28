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    廠商倒油漆將雙溪染成「藍色多惱河」 新北環局究責

    廠商便宜行事將剩餘油漆倒入溝渠，污染河川。（圖由新北市環保局提供）

    廠商便宜行事將剩餘油漆倒入溝渠，污染河川。（圖由新北市環保局提供）

    2023/02/28 13:24

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護防疫局於27日下午查獲承攬雙溪區雙溪國小運動場整修工程的廠商，將剩餘藍色油漆倒入排水溝，造成藍色廢水沿溝渠流入雙溪，已違反水污染防治法規定予以告發，最重可處以300萬元罰鍰，環保局除要求廠商清理完成並做好相關環境保護措施，也聯繫校方依照承攬合約規定的罰則辦理。

    環保局表示，27日下午4時接獲民眾舉報，雙溪遭不明原因染成藍色，即由在地雙溪區清潔隊員協助到場溯源，沿線盤查排水溝，於20分鐘內即確認藍色廢水由雙溪國小旁排水溝排出，進入校園內蒐證後查獲有藍色油漆傾倒水溝的痕跡，遂通報稽查員及校方人員，並於出水口處以棉布圍堵避免污染擴大。

    環保局表示，由於污染事實明確，校方人員已通知工程案的統包廠商春順營造公司，說明施工人員行為已違反水污染防治法第30條規定，後續環保局將依法告發處分。

    環保局說明，油漆若大量倒入河川，將造成水質溶氧下降及色度增加，對魚體及生態也會有不良影響，民眾或是從事室內裝修、油漆的業者工程後有剩餘油漆，應用廢布或廢紙吸附，再使用專用垃圾袋盛裝後交付垃圾車清除，切勿直接排放至河川，以免造成環境污染及生態浩劫。

    環保局強調，此案能迅速破獲，主要歸功於當地民眾迅速報案，在地清潔隊火速到場，讓稽查員於污染發生的第一時間掌握完整訊息，即時抵達現場採集跡證，而雙溪國小也不護短，後續將要求廠商負起應負責任；教育局也將協助學校依據契約進行裁處。

    承包學校油漆工程的春順營造將剩餘藍色油漆倒入溝渠，染藍雙溪，違反水污染防治法遭環保局告發。（圖由新北市環保局提供）

    承包學校油漆工程的春順營造將剩餘藍色油漆倒入溝渠，染藍雙溪，違反水污染防治法遭環保局告發。（圖由新北市環保局提供）

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