車手以瑪莎拉蒂、法拉利當代號 騙被害人寄出提款卡

新北警三峽分局瓦解名車代號詐騙集團，逮獲陳姓園藝工、林姓粗工及陳姓少年等詐團成員，起出被害人提款卡、贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

2023/02/28 12:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市陳姓、林姓男子及陳姓少年3人共組詐騙集團，3人分別以「瑪莎拉蒂」、「法拉利」及「拼」為代號，在北大特區領款、交付詐騙贓款，在停車場角落發現剛領出的27萬元現金、被害人提款卡等證物，警方調查，詐團刊登家庭代工廣告、及佯稱辦貸款，詐騙被害人金融卡，作為收款帳戶，陳、林移送後被法院裁定羈押、收容陳姓少年，並擴大追查名車詐團犯行。

由陳男當提款車手、林男負責把風照水、陳姓少年當收水手，3人這個月22日在三峽北大特區犯案時，遭埋伏的偵查隊員警發現，一路尾隨跟監，最後遭前來支援的警力制伏，搜出剛提領的贓款新台幣27萬元及多張被害人遭詐的提款卡及犯案手機等物，陳男在對話時還跟對方強調「這個行業是我的強項」但最終還是栽了跟斗！

三峽警分局偵查隊偵查佐徐培軒及黎晨瑩接獲情資，一名男子在三峽文化路一處銀行提款超過20分鐘，一路跟監並通報北大所員警支援，在學成路停車場發現3名男子在停車場交付物品，趁其中1人要離去時逮人，警方詢問3人關係，提款男子竟辯稱自己到附近遊覽，剛好向路人問路。

警方追問下，3嫌承認為詐團成員，領款男子到停車場角落拿出1包剛領取的贓款，警方將3人帶回警局偵訊；一查發現領款的37歲陳男為園藝工、取錢的38歲林男是粗工、17歲陳姓少年則未再升學。

3人供稱，26日下午他們接獲指令到三峽，陳嫌先到速食店廁所，取得陳姓少年交付提款卡，由陳男提款，林男把風照水，陳男傍晚5時許到三峽北大特區提領3筆共27萬元，準備到停車場交付給上線；228連假到雙北等地提領贓款，每領一筆可抽取2%-3%酬勞，3人均辯稱只做了5天，但警方懷疑3人是老手。

警方深入追查，發現3嫌持有的提款卡，均為被害人誤信求職及貸款電話，其中24歲高雄鍾小姐看了臉書家庭代工廣告，但對方要她先把金融卡寄到指定超商，等候工作通知，未料隔天戶頭多出數筆不明款項。

另名居住台北萬華的45歲阮姓越配，接到詐團假冒銀行貸款廣告，不堪推銷辦貸款，但對方說要先寄提款卡給他，聽從詐團要求，將提款卡裝入紙盒後寄給對方；新北市永和、34歲鄧女為辦取優惠貸款，也將提款卡裝入餅乾盒寄給對方，3人接到三峽警方通知，驚覺中詐團詭計。

三峽警方瓦解「名車代號」詐團，警方依詐欺、洗錢等罪移送3人後，陳、林2嫌被法院聲押獲准；三峽警分長許城銘表示，將深入追查詐騙集團上游，持續清查被害人，呼籲，民眾求職及貸款務必循正當管道，尚未取得工作前，不可將金融卡、密碼及雙證件等物品寄給對方，如果對方提出要求，絕對是詐騙集團的伎倆，可撥打165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北警三峽分局瓦解名車代號詐騙集團，逮獲陳姓園藝工、林姓粗工及陳姓少年等詐團成員，起出被害人提款卡、贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

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