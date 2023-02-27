疫情趨緩九份地區湧人車 3年多來首次發布雙A級管制

228連假吸引大批民眾前往九份地區遊玩，也讓瑞芳警分局於下午啟動雙A級交通管制。（記者吳昇儒翻攝）

2023/02/27 16:28

〔記者吳昇儒／新北報導〕疫情日漸趨緩，碰上228連假，今日九份地區氣候又非常晴朗，吸引大批遊客進入九份老街周邊景點。今日下午3時31分，人潮超過九份景點負荷量，新北市警分局緊急宣布進入雙A級管制，非公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等車輛均不得進入九份地區。警方表示，此次也是疫情爆發3年多來，第一次發布雙A級管制。

瑞芳警分局表示，228連續假期期間，金瓜石、九份地區及台二線預期將有大量遊客及車潮湧入，連假前就規劃三階段管制措施，利用景點停車場容納量來衡量景點內的遊客總量。

一般而言，人數較少時，會維持一般管制，限制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行；若人潮較多，九份地區停車場停車量達8成（約300部自小客）時，則啟動A級管制，將請民眾至新九號停車場及水湳洞停車場停放車輛（大客車及小客車80部），並轉搭接駁公車。

若遊客持續進入，停車空間不敷使用，將施行雙A級管制僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛進入九份地區，直至車流量舒緩為止。在這段期間，將請遊客改至周邊景點，避免人潮擁擠。

瑞芳警分局出動大批警、義交，進行交通疏導，施行雙A級管制。（記者吳昇儒翻攝）

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