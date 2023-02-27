都更案原住戶控建商偷拆屋 新北：程序完備合法

有民眾指控，新北市板橋區一處都更案建商未告知原住戶就自行拆除房屋，有違法之虞。市府表示，都更案程序完備合法。（記者賴筱桐攝）

2023/02/27 12:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市一名李先生投訴，板橋區漢生西路與文化路口一處都更案，建商未通知原住戶竟強行拆除舊有違章建築，將興建大樓，該筆土地與地上物產權爭議仍在法院訴訟中，市府卻視若無睹，侵害弱勢民眾的財產權。市府表示，資料顯示投訴人無土地或房屋所有權，都更案程序完備合法。

李先生指控，板橋區公館段2058地號土地從日治時期開始為外公簡阿愛的祖先共同持有，地上物則是外公在1962年興建的1層樓矮房，面積約20多坪，在此居住50多年，外公過世後，他的母親、阿姨和舅舅應為共同繼承人，但早期長輩沒有辦理土地產權登記，沒想到建商為了推動都更，未和原住戶溝通就突襲偷拆房屋，建商還控告他們侵占土地，他則提告土地買賣無效，質疑建商涉及偽造文書，雙方目前纏訟中。

李先生表示，從家族祖譜與房屋稅繳納收據可證明他們是原住戶，經詢問律師，得知1964年以前既存的舊有違章建築，受到法律保障，不能隨意拆除，若要拆除，也應由工務局張貼公告執行，而不是建商；都更案原住戶在毫不知情的狀況下，房屋一夕之間被拆除，目前土地與建物尚有官司糾紛，建商卻隱匿不告知消費者，買屋民眾權益恐受損。

他說，此案已分別向工務局、都更處、政風處陳情，但相關單位互踢皮球，令人質疑官商勾結、強拆民宅，侵犯弱勢民眾的財產權。

都更處回應，這件都更案2015年10月申請，2021年1月核定權利變換計畫，市府審議過程中，投訴人皆未提出陳情，依照現有資料，投訴人或其主張的持有人，並無建物和土地所有權，也未和建商簽訂協議書，目前只能交由司法釐清產權爭議；若法院判決投訴人有相關權利，都更處將協助辦理變更或登記，但司法訴訟不影響都更程序和消費者買賣交易。

工務局指出，即使是早於都市計畫法或建築法發布前存在的舊違建，也要主動申請合法房屋證明或補領使用執照，民眾須出示稅籍、戶籍或地籍資料等，且房屋不能改建，由工務局現勘認定，如果建物沒有辦理產權登記，將視為違章建築，可自行拆除不需要申請；此外，依據都更條例第55條，都更案實施者依權利變換計畫申請建築執照，不用檢附土地、建物及他項權利證明文件，該案2021年5月由皇勝建設取得建照，即可動工。

投訴人出示房屋稅籍證明，主張外公是都更案基地的原住戶。（記者賴筱桐攝）

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