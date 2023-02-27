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    首頁　>　新北市

    打名人牌騙投資 吸金上看2億 警搗破機房

    新北警海山分局查獲藏身北市中山區套房的假買股、真吸金詐騙集團。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警海山分局查獲藏身北市中山區套房的假買股、真吸金詐騙集團。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/02/27 11:53

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市簡姓姓婦人接到自稱財經投資顧問公司電話，兜售獲利超過20%的未上市股票為幌子，招攬她投資，她猶豫之際，財經顧問來電告知知名企業家、民代都大量買入，等到她匯入上百萬積蓄，對方卻失聯，家人得知後報案；新北市警方到台北市破獲詐騙機房，逮獲陳男及舒男兩嫌，警方估計上百人受害，吸金達2億，全案依法送辦，持續向上溯源，追查贓款流向。

    新北市海山警分局2月初接獲65歲簡姓婦人報案，指稱她遭騙走100萬積蓄，無獨有偶，與簡姓婦人同一群組的林姓男子，也報案指稱遭詐騙80餘萬，警方追查匯款金流，懷疑詐團藏身台北市中山區，派員到大樓蒐證、訪查社區主委，得知某戶常有不明人士出入，還在門口設置多支監視器，研判為詐欺機房，鎖定偵查。

    海山分局偵查隊、文聖派出所今天凌晨持搜索票前往，查獲45歲陳姓男子及35歲舒姓男子兩嫌，當場查扣教戰手冊、假股票財訊、電話、監視器等證物，初步清查，簡姓等四名被害人受騙金額達223萬。

    警方查出，詐團涉嫌以財經投資顧問公司名義，利用難以查緝的網路電話，向不特定民眾兜售未上市（櫃）公司股票，藉由寄送公司評估報告、產業訊息等資料，釋放出民代及知名企業主大量買入，獲利上看20%等話術，讓被害人誤信購買，等到被害人交付或匯款後便斷話失聯。

    據了解，警方過濾詐團帳冊，初估上百人受害，受騙金額上看兩億，全案依詐欺罪嫌送辦，續追幕後集團。

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