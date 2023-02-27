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    首頁　>　新北市

    租車出遊清晨自撞路燈 車內5人傷

    李男駕駛的租賃車直接撞上路燈，導致車內5人受傷。（記者吳昇儒翻攝）

    李男駕駛的租賃車直接撞上路燈，導致車內5人受傷。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/02/27 09:56

    〔記者吳昇儒／新北報導〕19歲李姓男子今日清晨4時31分，開著租賃車載著王姓等4名友人，行經新北市貢寮區臺2丙線29公里處（往貢寮方向）時，疑因操作不慎，自撞路旁燈桿，造成5人受傷。警方獲報到場後，轉報119將5人送往醫院救治，並對李姓司機進行酒測，其酒測值為0，初步排除有酒駕情形，事故原因則待進一步釐清。

    瑞芳警分局獲報後，指派貢寮所及澳底車處小組到場處理，發現該輛租賃車直接撞上路旁電線桿，車頭凹陷，車內共有5人受傷。

    救護人員也趕往現場，初步查看後座一名乘客因頭部撕裂傷意識不清，傷勢較為嚴重，另一名右手骨折，其餘的均為臉部撕裂傷，意識清楚，分別送往基隆長庚醫院、部立基隆醫院救治。

    因事故車輛直接撞路旁燈桿，未占用車道，未影響其他車輛行駛。警方目前已調閱周邊監視器釐清事故原因。

    新北市政府消防局第六大隊莊渝淵也呼籲，車禍發生後不可隨意移動傷者或把傷者扶坐起來，在不懂急救要領下，隨便扶起傷者，容易造成頸部受創或骨折傷害產生位移，假設壓迫到神經或氣管，很可能導致傷者當場猝死或永久姓傷害，搬動傷者的任務，請交給專業的救護人員來處理。

    李男駕駛的租賃車直接撞上路燈，導致車內5人受傷。（記者吳昇儒翻攝）

    李男駕駛的租賃車直接撞上路燈，導致車內5人受傷。（記者吳昇儒翻攝）

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