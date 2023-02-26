228連假 新北招商案場祭優惠搶商機
2023/02/26 15:27
〔記者林欣漢／新北報導〕228連假何處去，新北市經濟發展局推薦到市府公私合作的招商案場出遊拚消費，包括台北新板希爾頓酒店、淡水漁人碼頭福容大飯店、新莊宏匯廣場等，都有推出連假促銷方案，相關優惠詳情可上「來趣新北金發局」官方臉書查詢。
經發局長何怡明表示，市府透過招商及公私合作，活化公有土地，打造大型商城及引進知名旅館，豐富民眾的生活機能，也帶動當地的產業、就業機會及經濟動能，歡迎民眾把握假期，攜手帶動疫後新商機。
經發局指出，位在新板特區的台北新板希爾頓酒店，緊鄰知名購物中心、影城與餐廳，交通便捷，228連假期間青雅中餐廳推出「您宴客我請客」活動，預定包廂搭配指定桌菜或個人套餐，即免費招待一道價值超過3000元的「上湯龍蝦伊麵」。
淡水漁人碼頭福容大飯店228連假期間舉辦大型歡樂派對，提供「露營主題房」住房專案，以草皮、頂級帳篷、網美掛燈、露營燈、露營椅及120吋投影電視等設備，提供家人輕鬆共度美好的親子時光。
新莊宏匯廣場看準春遊商機，發送500元連假限定假期購物金，打開宏匯廣場APP即可獲得。林口三井Outlet於28日前推出「相遇公主」主題造景，搭配迪士尼公主系列歌曲，彷彿置身童話樂園。
另外，淡水天空小品休閒農場，隨季節變化種植枇杷、蜜柚及木瓜等不同蔬果及各式香料、花卉等作物，即日起至3月31日前開放試營運，採預約制，提供民宿及手作DIY體驗優惠，詳情請見滬尾休閒農業區官網。