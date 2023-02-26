黃德清為新北災防奠基 積極擴充搜救隊陣容拓展台灣能見度

新北市前消防局長黃德清因私人事務突然辭職，消防界認為是台灣災防救一大損失。（記者吳仁捷翻攝）

2023/02/26 12:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市前消防局長黃德清因捲入桃色風波請辭獲准，據了解，他2006年接任台北縣消防局，上任後發現北縣坐擁全國最多400萬人口，卻僅有不到950名消防員，消防人力嚴重不足，在時任縣長周錫瑋時代專募500名消防員，加上近年逐漸補強，讓新北市消防員銳增為2600人，消民比提升至1比1500，加上深耕新北救災，讓新北市連續8年榮獲中央評鑑全國災害防救深耕計畫特優佳績，對於他中箭落馬，咸認為是台灣災防界一大損失。

58歲的黃德清是台灣災害搶救專家，警大五十二期畢業，擔任台北市消防分隊長，當時與台灣火場救災經驗最豐富的現任新北市消防局副局長陳崇岳並肩作戰，守護台北市民安全，他也曾協助省府消防廳建置，升任消防署科長，被視為是省府團隊一員前消防署長趙鋼的嫡系人馬，也因此於2003年，獲推薦到親近親民黨的前苗栗縣長傅學鵬團隊擔任消防局長，2006年臨危受命，接任台北縣消防局長。

黃德清上任後，首先解決北縣消防員人力不足的最大問題，當時台北縣面對都會區、偏遠區、山海等龐大、吃重的火災、搜救、救護等勤務，適逢新北市改制時機，他向時任縣長周錫瑋爭取下，於2009年破天荒獨招九八年基層特考班，開設專班訓練，於近年不斷補強下，讓新北市消防人力撥補到2600人，消民比提升到1比1500人，讓新北市民獲得更多的保障。

黃德清為人豪爽、熱情，從消防本業搶救、預防、救護出發、格外重視輿情，與媒體互動良好，他出身搶救，深知義消是救災無窮民力，是全國最先成立民力運用課的消防局，重視基層裝備、救災設備撥補，對於義消也幾乎有求必應，對外爭取資源，發放補助、充實警義消設備不遺餘力。

黃德清主政後，適逢日本311大地震及台灣北部蘇迪勒颱風引發西南氣流，強降雨重創烏來、三峽，他開始協助新北將災害防救轉型為扎根社區、區公所，建置社區防災士、廣建救災企業等，納入新北災害應變機制一環；對於擴充搜救戰力部分，他也積極擴充國際搜救隊的陣容，將土木技師、醫療團隊納入新北國際快搜隊，曾投入日本311搜救、蘇花創意旅行社、台南、花蓮震創及太魯閣事故等救災，展現強大救災能量；更積極以新北消防，加入國際危機管理網，以消防外交拓展台灣能見度，並與國際交流、接軌搜救科技、技巧，奠基新北災防。

據了解，新北市近年極為重視災害應變，舉凡大小災害，黃德清身為新北市災害應變中心核心成員，不論農曆年、凌晨，只要火警、災害發生，都可第一時間看到他出勤、到場指揮救災或向首長簡報等身影，加上身段柔軟，透過第一線救災、救護的消防、救護員，擔任受災戶、波及戶與市政府團隊間的窗口，及時減災及安置、慰問受災戶及家屬，更協助新北OHCA救護存活率到10.7%，直逼歐美先進國家之列。

親近黃德清人士說，日前土耳其強震，新北國際重型特搜隊蓄勢待發，雖因非當月消防署輪值搜救隊，未能成行，但身為推手的黃德清突然請辭，咸認為是台灣災防界一大損失，更希望黃德清先蹲後跳，未來還能為台灣災防、救災盡一份心力。

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