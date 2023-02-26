新北消防局長黃德清捲桃色風波 請辭獲准未接電話

新北市消防局前局長黃德清捲入桃色風波辭職獲准；圖為2022年新北市核安應變榮獲績效考核評比第一名時，黃德清（右）與業務單位接受核安基金授獎。（資料照）

2023/02/26 10:13

〔記者吳仁捷、賴筱桐／新北報導〕新北市前消防局長黃德清捲入桃色風波！一名女子向《周刊王》指控，她與新北市消防局長黃德清發生婚外情長達6年，去年12月提出分手後，黃德清不願分手，近來仍傳LINE、簡訊，並到女子公司、住處找人，該女因不堪其擾暫離家中；記者致電黃德清，沒有接聽電話，新北市消防局透露，由於為私事，且局長已辭職，不予回應。

新北市政府發言人張愛晶證實，黃德清已於25日辭職；至於原因，市府未對外說明。

據透露，黃德清傳出桃色糾紛前，沒有任何徵兆，三天前週報時，仍就災害防救辦公室的等業務，向承辦科長耳提面命，也稱讚幾個做事認真的科室，在長達三小時的馬拉松會議期間，也逐一指導各科室業務，與兩位副局長都對消防局相關業務耳提面命，與會人士對局長請辭感到錯愕之際，事後想起，宛如黃德清的臨別或畢業感言，今早得知黃德清辭職，都難以接受。

《周刊王》報導，60歲女強人會計專業出身，廿餘年前因丈夫包二奶，獨自扛起事業、家計，身材保養得宜，看來比實際年齡小十歲，她自稱與已婚的黃德清交往6年，透露去年底分手後，近月兩週內遭黃德清打電話、傳LINE騷擾上百次，要求談一談，及不要張揚此事，還到她公司及住處等人，近來離開家中，投宿飯店暫避，她指控因黃的行為，讓她承受很大壓力，揚言找律師提告；新北市警方說，均未獲報涉及相關當事人的家暴或跟騷報案。

黃德清與新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋及消防局前救災救護指揮中心主任李宇松等四人，因被訴在男童恩恩案中過失致死，甫獲不起訴，但整個消防團隊沒有喜悅，最近一批的內、外勤調動，也沒有刻意張揚，接近局長人士說，近來黃德清處理政務正常，看不出任何徵候，所有業務也正常推動。

黃德清中央警大五十四期消防系畢業，聯合大學化學博士、歷任台北市消防局分隊長、消防署基隆港消防隊長、科長，92年陞任苗栗縣消防局長、95年接任台北縣消防局長、99年改制新北市，首任消防局長至今，擔任局長16年，為國內災害搶救及災害防救專家，新北市在他主政任內，救災、災害防救能量大幅提升，超越資源最多的台北市，深根救災，也成立國內首個醫師隨隊，可以給藥的重型國際特搜隊，並赴國內外重大災害搜救，奠基新北深厚救災能量。

新北市消防局前局長黃德清捲入桃色風波辭職獲准。（擷取自官網）

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