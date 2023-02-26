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    新北消防局長黃德清爆婚外情 市府證實25日已請辭

    新北市消防局局長黃德清爆發婚外情，市府證實25日已辭職。（取自新北市消防局官網）

    新北市消防局局長黃德清爆發婚外情，市府證實25日已辭職。（取自新北市消防局官網）

    2023/02/26 09:38

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    黃德清被爆外遇請辭 卓冠廷諷：對不起市長比對不起市民嚴重

    〔記者賴筱桐／新北報導〕有媒體報導，新北市消防局長黃德清有一段長達6年的婚外情，近期演變成遊走跟蹤騷擾法律邊緣的戲碼，事件披露後，自覺損及市府形象，火速在25日請辭獲准。新北市政府發言人張愛晶證實，黃德清已於25日辭職；至於原因，市府未對外說明。

    黃德清為中央警察大學消防學系畢業，取得中央警察大學消防科學研究所碩士、國立聯合大學化學工程系博士，歷任內政部消防署災害搶救科科長、救災救護指揮中心科長、苗栗縣消防局局長、台北縣消防局局長等職，新北市政府升格後，繼任新北市消防局局長至今。

    黃德清的專業獲得前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜等首長重用，累計在新北市服務16年，堪稱「元老級」政務官。原本前途一片看好，外界咸認有機會更上一層樓，如今因婚外情風波黯然下台，市府人員都感到震驚。

    侯友宜今天沒有公開行程，目前無法取得侯回應。張愛晶表示，黃德清已於25日辭職；至於辭職原因，市府未進一步說明。

    新北市議員卓冠廷批評說，黃德清因外遇案「對不起市長」請辭，私德問題他不多評論，但是針對任內該負責的恩恩案件，相關局處卻是一句道歉都不曾說，更遑論請辭，「對不起市長」似乎比「對不起市民」更嚴重、急迫，這就是侯友宜主政下的新北市政府嗎？

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