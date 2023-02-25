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    新北市玩具銀行推出「木育大會」 歡迎親子共享木育玩具

    新北市玩具銀行在板橋玩聚窩推出「木育大會」 吸引親子爆滿參加。（記者翁聿煌攝）

    新北市玩具銀行在板橋玩聚窩推出「木育大會」 吸引親子爆滿參加。（記者翁聿煌攝）

    2023/02/25 17:13

    〔記者翁聿煌／新北報導〕228連假親子何處去？新北市玩具銀行位在板橋「大遠百」後棟大樓「玩聚窩」推出「木育大會」，除了得獎的木製教育性玩具作品，還有木球池與恐龍遊具等供親子共享木頭的溫潤質感，每週日、三、六上下午各兩個時段，採線上預約及現場報名，需配戴口罩、著襪、量測體溫及手部消毒，相關資訊請上玩具銀行http://toybank.ntpc.gov.tw/toybank/及臉書粉絲專頁查詢。

    社會局綜合企劃科長陳佳琪表示，玩具銀行為推廣「木育玩具」，從2021年開始舉辦「木育大會」，邀請全台手作木頭玩具的高手參賽，去年因疫情嚴峻停辦，今年恢復舉辦，並將部分得獎作品轉為闖關遊戲，在疫情解封，加上228連假，原來線上報名闖關的150個名額秒殺，現場開放50名也爆滿，不僅父母、還有阿公阿嬤帶孩子來共享「木育玩具」。

    台灣玩具圖書館協會督導余良玲表示，協會從「木育玩具」創作競賽34件得獎作品中，挑選出10件成為闖關遊戲素材，由創作者親臨現場帶著親子們體驗，現場不時傳出孩子驚呼連連的笑聲。

    永和網溪國小鄭涵予、林牧懷、陳映羽和楊承穎4位學生，在老師鄭志川的指導下，以戰鬥陀螺為發想，用木材設計「炫出花火」，他們在現場教小朋友如何旋轉操作，在木盤裡拚出高下。

    連續兩屆獲得高中職組第一名的師大附中國中部兄妹檔龔振宇、龔子媛，創作出「創意幾何拼貼樂」，讓小朋友利用不同顏色的木片拼貼出各式美麗的馬賽克圖案。

    新北市玩具銀行玩聚窩恐龍木球池是小朋友的最愛。（記者翁聿煌攝）

    新北市玩具銀行玩聚窩恐龍木球池是小朋友的最愛。（記者翁聿煌攝）

    永和網溪國小學生 以戰鬥陀螺為發想 用木材設計「炫出花火」。（記者翁聿煌攝）

    永和網溪國小學生 以戰鬥陀螺為發想 用木材設計「炫出花火」。（記者翁聿煌攝）

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