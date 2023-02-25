1萬7000株杜鵑營造花海 「萬金杜鵑移動花聚落」侯友宜揭幕

新北市政府農業局在萬里觀光公園打造「萬金杜鵑移動花聚落」，展期從今天起為期4週，歡迎民眾228連續假期前來賞花打卡A好康。（記者俞肇福攝）

2023/02/25 13:51

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市長侯友宜今天（25日）到萬里觀光公園，為為期4週的「萬金杜鵑移動花聚落」揭開序幕，侯友宜宣布今年的萬金杜鵑也與台北市合作，移動花聚落花車將移展到台北大安森林公園，參加台北杜鵑花季，讓更多人看到萬金杜鵑的美，近1萬7000株杜鵑營造杜鵑花海，現在正值杜鵑花開，歡迎民眾228連假來賞花打卡，還有機會拿好禮！

侯友宜表示，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，這裡的杜鵑產業發展已近半世紀，培育出來的杜鵑品種就高達300多種，品質最佳，每年產量更達600萬株，可說全台第一，為了讓民眾知道萬金地區有這麼好的產業，市府推動「萬金杜鵑」品牌計畫，在這萬里區瑪鋉溪畔的運動公園及觀光公園廣植1萬7千株杜鵑花海，整體展區也達到1.5公頃。

他表示，這次很榮幸邀請到國內知名的花藝師凌宗湧擔任策展總顧問，以「移動花聚落」為主題，運用在地的16輛農用車、2艘漁用船，讓各界設計師與花農們一同打造別具特色的杜鵑花車與花船，結合花農，在地的農漁會、青農與高家繡球花，共同打造國際級水準花展。

農業局指出，「萬金杜鵑移動花聚落」現場除了花藝展外，摸摸湧萬金噴泉，也能為大家帶來滿滿的幸福與財富，花展期間，除了現場有藝文表演、手作體驗外，也有拍照打卡送限量杜鵑花幣等好康；另外，在地店家如野柳地質公園、汪汪地瓜園、金點草里驛站、三姊妹農家樂也推出加碼好康，民眾可以利用228連假出遊賞花。

凌宗湧表示，各界藝術家與花農們從媒合相遇、創作發想到作品實現，短短不到兩週全員熱情滿滿；花農們拿出最美的杜鵑，結合藝術家的美學設計能量，讓萬金杜鵑以各種藝想不到美好姿態呈現，透過移動花聚落花展，讓更多人看見萬金杜鵑之美。

新北市政府農業局在萬里觀光公園打造「萬金杜鵑移動花聚落」，展期從今天起為期4週，現場還有手作體驗活動。（記者俞肇福攝）

新北市政府農業局在萬里觀光公園打造「萬金杜鵑移動花聚落」，展期從今天起為期4週，民眾前往賞花，拍照打卡還可獲得限量杜鵑花幣等好康。（記者俞肇福攝）

新北市政府農業局在萬里觀光公園打造「萬金杜鵑移動花聚落」，展期從今天起為期4週，現場還有不定期手作體驗。（記者俞肇福攝）

新北市政府農業局在萬里觀光公園打造「萬金杜鵑移動花聚落」，展期從今天起為期4週。（記者俞肇福攝）

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