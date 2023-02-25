綠營指若選總統新北議會將腥風血雨 侯友宜：國家人民利益擺最前

侯友宜說，他現在是新北市長，不分你我、不分黨派，最重要把國家人民的利益擺在最前面，大家一起面對新北大小事。（記者俞肇福攝）

2023/02/25 12:55

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市議會民進黨團新任總召集人鄭宇恩昨天（24日）說，若新北市長侯友宜參選2024總統大選，可預見議會將有腥風血雨。侯友宜今天（25日）回應指出，他現在是新北市長，不分你我、不分黨派，最重要把國家人民的利益擺在最前面，大家一起面對新北大小事，也面對國家所關心的事，好好攜手合作。

新北市議會民進黨團昨天舉辦幹部交接典禮，前總召集人陳啟能交接給新任總召集人鄭宇恩，在民進黨中央黨部政策會執行長羅致政見證下交接。鄭宇恩等人除表態會監督市府，也呼籲新北市長侯友宜好好做事，不要讓市政停擺，若侯友宜參選2024，可預見議會將有腥風血雨。

侯友宜今天上午到萬里觀光公園參加「萬金杜鵑移動花聚落」開展時，媒體詢問「腥風血雨」說的看法。

侯友宜說，其實他現在是新北市長，不分你我、不分黨派，最重要把國家人民的利益擺在最前面，大家一起面對新北大小事，也面對國家所關心的事，大家好好攜手合作。

侯友宜表示，謝謝議員們大家要齊心齊力關心新北市的大小事，議員有監督的責任，新北市政府有責任把事情做好，大家不管在哪一個角度，府會都要齊心協力、共同面對，新北市還有待議員和市政府並肩作戰，讓新北市今天會超過明天，明天會比今天更好，大家一起努力加油。

新北市萬金觀光公園「萬金杜鵑移動花聚落」今天起開展，新北市長侯友宜沿著溪畔欣賞杜鵑花，侯友宜說，4天連續假期歡迎民眾來北海岸賞花泡湯。（記者俞肇福攝）

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