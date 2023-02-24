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    毛寶貝也能急救！新北推寵物CPR認證 舉辦教育訓練

    新北市動保處運用仿真狗寵物「安娜」模具，提供每位業者實際操作寵物CPR正確急救流程。（記者翁聿煌攝）

    新北市動保處運用仿真狗寵物「安娜」模具，提供每位業者實際操作寵物CPR正確急救流程。（記者翁聿煌攝）

    2023/02/24 20:43

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市動物保護防疫處為提升新北市特定寵物業者專業知識及防疫觀念，減少寵物業相關消費糾紛，24日於市府舉辦特定寵物業教育訓練共350寵物店參加，動保處也推鼓勵寵物業店家取得寵物CPR認證，把握黃金3分鐘，可在第一時間挽救毛寶貝的性命。

    今年動保處除了在社區、鄰里及公部門推廣寵物CPR外，亦請每日照護犬貓寵物業店家學習寵物CPR技術，藉由仿真狗寵物「安娜」模具，讓每位業者實際操作寵物CPR，經現場按壓檢視正確急救流程，測試通過後，立即發放寵物CPR訓練證明。

    動保處獸醫師陳孟姀表示，急救方法不僅僅適用人，也同樣也適用在毛寶貝身上，常見動物因食物噎到、溺水、身體虛弱等發生突然性休克，保握黃金3分鐘施行CPR，可在第一時間挽救毛寶貝的性命，爭取多一點送醫時間，避免憾事發生，為讓寵物多一層保障，近期將會密集召開訓練課程，鼓勵轄內寵物店家取得寵物CPR心肺復甦術訓練證明。

    寵物CPR操作步驟為第一步用食指及中指放在大腿內側，確認是否有呼吸心跳，第二步把寵物嘴巴打開，舌頭往下拉，暢通呼吸道，第三步施行人工呼吸，將狗狗嘴巴握緊，對鼻子吹氣一次，接著雙手交叉進行胸外按摩7次，按壓部位在肩胛骨與肋骨處，循環15至20分鐘，做完急救術（CPR）後，仍要立刻送往動物醫院治療，動保處期許業者對於寵物的專業知能能更上一層樓，提供消費者更專業的服務。

    新北市動保處鼓勵寵物業店家取得寵物CPR認證，把握黃金3分鐘，可在第一時間挽救毛寶貝的性命。（記者翁聿煌攝）

    新北市動保處鼓勵寵物業店家取得寵物CPR認證，把握黃金3分鐘，可在第一時間挽救毛寶貝的性命。（記者翁聿煌攝）

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