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    首頁　>　新北市

    走進《神隱少女》場景！九份紅燈籠祭點燈 連假打卡拍一波

    九份昇平戲院和老街掛起紅燈籠，十分喜氣。（記者盧賢秀攝）

    九份昇平戲院和老街掛起紅燈籠，十分喜氣。（記者盧賢秀攝）

    2023/02/24 20:27

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市「九份紅燈籠祭」今天（24日）傍晚在昇平戲院前廣場由副市長謝政達、市議員林裔綺和商圈業者共同點燈，九份老街周邊掛滿紅燈籠喜氣洋洋，謝政達指出，這項活動結合早期九份「持火把巡山祈福」的傳統習俗與紅燈籠祝福意涵，打造九份辨識度，為疫情觀光創造商機。

    「九份紅燈籠祭」以五番坑公園、金山岩、昇平戲院廣場及九份老街周邊為主要場域，分別設置3個不同主題的燈籠造景打卡點。金山岩是在地有名的月老廟，代表愛情與喜氣的桃紅色為基底設計燈籠廊道，還設計有愛心互動裝置。

    昇平戲院為新北市最老的戲院，曾見證過在地繁華的歷史痕跡，這次也重新設計昇平戲院前廣場景色，在廣場上方拉起九份璀璨燈籠海，打造出具有九份特色的打卡景色。

    傳說，在九份採金全盛時期，沒有路燈，如果夜間在礦區看見紅色火光出現，往火光處開挖就可挖到黃金，這是土地公所賞賜才可以看到那條紅色火光。因此在豎崎路上的遊客中心的小公園設置「祈福許願牆」，讓民眾懸吊祈福卡帶來好財運！

    即日起到3月26日，上午11點到下午4點，遊客可以到九份商圈服務中心索取祈福卡，提筆寫下祝福與願望；每晚6點到10點，九份紅燈籠點亮山城，帶領遊客重回巡山祈福年代。相關訊息請上「新北市觀光旅遊網」「新北旅客」臉書粉絲團查詢。

    新北市九份紅燈籠祭熱鬧開幕。（記者盧賢秀攝）

    新北市九份紅燈籠祭熱鬧開幕。（記者盧賢秀攝）

    九份昇平戲院和老街掛起紅燈籠，十分喜氣。（記者盧賢秀攝）

    九份昇平戲院和老街掛起紅燈籠，十分喜氣。（記者盧賢秀攝）

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