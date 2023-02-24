為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    告侯友宜等人過失致死案不起訴 恩恩爸：想找出制定錯誤決策者

    恩恩爸說，他自始至終都是想找出要為錯誤決策和制度疏失負責的人，因此他的問題癥結在國家賠償案。（資料照）

    恩恩爸說，他自始至終都是想找出要為錯誤決策和制度疏失負責的人，因此他的問題癥結在國家賠償案。（資料照）

    2023/02/24 19:17

    相關新聞連結：
    「恩恩爸」告侯友宜4人皆不起訴 新北檢：少數人受害不能謂之災害

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北中和男童「恩恩」染疫過世，民眾質疑延誤送醫，對新北市長侯友宜、消防局長黃德清及衛生局長陳潤秋提出過失致死告訴，新北地檢署今天以罪證不足等理由不起訴處分，對此，恩恩爸回應，他自始至終是想要找出造成送醫錯誤決策與制度疏失者，因此他的問題癥結在國家賠償案，地方法院將會在3月底開庭。

    新北市中和區2歲童「恩恩」去年4月感染COVID-19送醫不治，恩恩爸質疑消防局與衛生局未建立有效聯繫機制，導致救護車花了81分鐘才抵達，恩恩也因沒有及時獲得緊急醫療救護而死亡。

    恩恩爸對侯友宜、黃德清及陳潤秋涉犯過失致死提出告訴，另有張津唯告發黃德清、陳潤秋及時任新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松涉犯刑法廢弛職務釀成災害，新北檢隨即展開偵辦。

    檢方今天以侯、黃和陳3人並非第一線值勤員，故與侯友宜等人無關，且消防局指揮中心各類案件標準作業程序及COVID-19疑似或確診病人處理流程圖是由李宇松決行，沒有相關事證可認定侯友宜、黃德清及陳潤秋事先參與規劃或設計送醫流程，處分不起訴。

    恩恩爸回應，不起訴案經他與義務律師陳又新溝通後，他認同陳又新的看法，即在法律層面，無法以過失致死或瀆職罪對侯友宜等人求處刑責，而且本案件是由熱心民眾（張津唯）去告發，並非恩恩爸本人提告的，因此他無法針對不起訴處分提出再議。

    但恩恩爸說，恩恩因為當時錯誤的送醫程序，即消防局派車必須先取得衛生局同意，以致兩局基層人員反覆溝通的延誤而失去生命，他自始至終都是想找出要為錯誤決策和制度疏失負責的人，因此他的問題癥結在國家賠償案，地方法院將會在3月底開庭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「恩恩」3歲生日！恩恩爸思念貼文 網湧入給祝福
    2023/02/19 06:13

    「恩恩」3歲生日！恩恩爸思念貼文 網湧入給祝福
    辱罵恩恩爸挨告！網友聽完錄音檔態度丕變 支持向新北市府討公道
    2023/02/09 21:11

    辱罵恩恩爸挨告！網友聽完錄音檔態度丕變 支持向新北市府討公道

    入主北台灣市政特區 最後上車機會
    恩恩爸要求道歉 侯友宜：與中央攜手面對
    2022/12/28 11:15

    恩恩爸要求道歉 侯友宜：與中央攜手面對
    監察院糾正！恩恩爸：侯市長，請你給我一個誠摯的道歉
    2022/12/27 21:29

    監察院糾正！恩恩爸：侯市長，請你給我一個誠摯的道歉
    恩恩案》監察院糾正衛福部和新北市政府 恩恩爸回應了
    2022/12/27 18:49

    恩恩案》監察院糾正衛福部和新北市政府 恩恩爸回應了
    恩恩案》監院糾正新北市府：有傷政府威信、處置失當！
    2022/12/27 11:55

    恩恩案》監院糾正新北市府：有傷政府威信、處置失當！
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播