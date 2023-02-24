新北綠營黨團交接 羅致政盼重返執政 獲邀觀禮藍議員尷尬

新北市議會國民黨團書記長廖先翔認為，民進黨團交接典禮上的一些發言酸言酸語，盡失主人風度。（記者何玉華攝）

2023/02/24 17:45

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團今（24）天舉行幹部交接典禮，民進黨中央政策會執行長羅致政出席監交，致詞時提到爭取在新北巿重返執政，新任黨團總召鄭宇恩也說侯友宜若參選總統，恐讓議會「腥風血雨」，讓國民黨團聽了直批「盡失主人風度」，邀人觀禮卻酸言酸語，整場儀式淪為總統立委選舉攻防舞台。

民進黨團幹部交接典禮，新北市長侯友宜率市府團隊觀禮，國民黨團也到場；羅致政在致詞時表示，民進黨團不會為反對而反對，是要扮演忠誠、負責任以及爭取在新北巿重返執政的在野黨，喊話侯友宜不只好好做事，還要好好做滿；鄭宇恩以當年朱立倫參選總統的經驗說，一旦侯友宜宣布參選總統，市政的停擺可預期，議會也可預見將有一場腥風血雨。

觀禮的新北市長侯友宜在一旁，因戴著口罩無法看清表情，國民黨團書記長廖先翔事後表示，民進黨邀大家觀禮，卻酸言酸語，盡失主人風度，整場儀式淪為總統立委選舉攻防舞台，政治性的發言，喪失高度。

副書記長江怡臻說，羅致政面對人口全國第一、人均資源相對匱乏的新北，不談如何協助新北變得更好，而是大談重返執政，抨擊地方政府，讓受邀前來祝福的新北市府團隊及國民黨議員感到尷尬，令人遺憾。

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