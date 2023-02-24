「恩恩爸」告侯友宜4人皆不起訴 新北檢：少數人受害不能謂之災害

恩恩染疫過世，恩恩爸持續為兒子討公道。（資料照）

2023/02/24 17:02

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市男童恩恩感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）離世，恩恩爸質疑新北市消防局急救程序有瑕疵，告發新北市長侯友宜、新北市消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋、消防局救災救護指揮中心主任李宇松等4人分別涉嫌過失致死、廢弛職務釀成災害等罪；新北地檢署認為「使少數人遭受損害，不能謂之災害」，以罪證不足等理由，今將4人不起訴。

另外，此事件發生後，政論節目播出消防局與雙和醫院的通話錄音，新北市消防局證實，該消防同仁因將屬於機密事項的錄音檔案下載並交給一般民眾，因此前往新北地檢署自首，檢方考量張姓消防員已自首認罪，今天給予緩起訴處分。

檢方調查，恩恩案的送醫過程，基於分層負責，實際處理者均為第一線值勤人員，並無本案所列侯友宜等人；而消防局於2021年6月3日便簽、指揮中心各類案件標準作業程序及COVID-19疑似或確診病人處理流程圖，均是由李宇松決行，並無事證可證明侯友宜、黃德清及陳潤秋，參與就送醫流程的規劃或設計。

新北檢指出，就相關政策或行政法令的制訂、送醫流程規劃、人力或物力配置，縱有不夠周延或全面之處，亦應屬有無行政或政治責任的問題，不宜率以刑責相繩。

至於本案如能提早送醫或中和衛生所人員有接聽電話，是否即能避免恩恩死亡的結果，亦缺乏事證，無法認定相關制度的設計、或送醫遲誤，與恩恩死亡之間有刑法上的相當因果關係，難認定侯友宜、黃德清及陳潤秋應負過失致死等刑責。

新北檢指出，刑法第130條之公務員廢弛職務罪，除了須有公務員廢弛之事實及發生災害的結果之外，所謂「災害」是指災變的發生，使多數公眾生命、財產、身體遭受損害，如僅使少數人遭受損害，不能謂之災害。

檢方指出，本案並無證據足認有使多數公眾的生命、財產、身體遭受損害，與廢弛職務釀成災害罪的構成要件不符，應認被告黃德清、陳潤秋及李宇松被控公務員廢弛職務罪的罪嫌不足。

另外，恩恩爸還告發，指黃德清及李宇松，在恩恩爸去消防局聆聽有關恩恩送醫過程的錄音檔案時，涉嫌偽造報案電話，製造指揮中心忙碌的假象，涉有刑法第 131條圖利罪嫌、以及當時曾上政論節目評論恩恩案的卓冠廷（現為新北市議員）被控教唆洩密等案；新北檢均認定罪證不足，予以不起訴。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

恩恩爸告發新北市長侯友宜（見圖）、新北市消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋、消防局救災救護指揮中心主任李宇松等4人分別涉嫌過失致死、廢弛職務釀成災害等罪，今因罪證不足不起訴。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法