侯友宜提2030願景 何博文：2026前打好市政根基

前新北市議員、民進黨新北市黨部主委何博文表示，新北市長侯友宜已經提出2030願景，因此在他這任期屆滿的2026年前，要把市政打好根基，每一天都要把握當下好好做代誌，「新北市不能一天沒有市長」。（記者何玉華攝）

2023/02/24 16:38

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團今（24）天舉行幹部交接典禮，前新北市議員、民進黨新北市黨部主委何博文表示，新北市長侯友宜已經提出2030願景，因此在他這任期屆滿的2026年前，要把市政打好根基，每一天都要把握當下好好做代誌，「新北市不能一天沒有市長」。

何博文表示，去年的9合1選舉，民進黨的確很艱困，除了對民眾的怨言虛心接受，努力的檢討來重新出發，民進黨新北市議員席次從25席增加到28席，也表示「底氣仍在」，因為每一位民意代表都謹守本分，認真耕耘基層，因此民意願意給機會，「未來我們最重要的重鎮就在新北市議會」。

何博文說，未來在爭取建設、人民福祉、地方需求上，不分藍綠會配合市政府，共同讓新北市更加繁榮，這是應盡的職責，另一方面還有在野黨的職責，就是要嚴格把關預算、監督市政、落實每一項市民對於市府的要求，唯有府會能夠互相尊重，人民才能夠真正的獲得最大的利益。

何博文說，「新北市不能一天沒有市長，不能一天沒有市議會好好的監督」，不管外面的蜚短流長，侯友宜已經提出2030的願景，在願景實現前，2026前的每天都必須要好好做市政，認真的把握當下打好根基，在野黨也會善盡職責，好好監督，努力地共同的合作，希望新北市未來是一片榮景，希望最大的受益者是所有的新北市民。

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