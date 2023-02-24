蘇巧慧轟藍1200月票「爭功諉過」 江怡臻：應討論財源

立法委員蘇巧慧說，國民黨一方面說1200月票是他們的政見兌現，一方面又有人批中央請客地方買單，根本是爭功諉過。（記者何玉華攝）

2023/02/24 15:52

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨立委蘇巧慧今（24）天出席新北市議會民進黨團幹部交接典禮，大聲量不滿國民黨跳出來喊1200月票是他們所提，另一方面還批評中央請客地方買單「爭功諉過」；新北市議會國民黨團副書記長江怡臻表示，現在應討論的是永續財源，而非誰收割。

行政院昨天拍板「行政院促進公共運輸使用方案」，其中包含北北基桃1200元通勤月票，國民黨隨即在臉書粉絲專頁發文表示「國民黨北北基桃縣市首長兌現」，對照去年11月9日的發文，砲轟民進黨北北基桃候選人共同政見提出1200月票是要全民買單的內容，顯得矛盾。

立法委員蘇巧慧今天出席新北市議會民進黨團幹部交接，忍不住開炮，先提及日前與市府到樹林區文林國小會勘，在中央帶頭補助，地方跟上，中央地方一起合作的情況下，樹林文林國小演藝廳翻新；轉眼不到24小時，1200月票方案，一方面國民黨說是他們提出來的，另一邊國民黨首長又跳出來批評說是中央請客地方買單，「爭功諉過」與前述合作的案例大相逕庭。

侯友宜在受訪時對於「國民黨收割」的質疑表示，希望中央盡快公布辦法，地方會搭配中央的辦法盡早實施；也希望在中央負責的國道、公路、台鐵以及捷運部分，能夠全額負擔，並編列常態性預算，讓財源永續。

江怡臻表示，雙北最早推行1280元定期月票，受到民眾歡迎，曾期盼桃園市一同加入，然而當時民進黨毫不理會，現在應討論的是永續財源和公共運輸服務水準，而不是誰收割，執政黨如此批評地方首長，只能說三聲無奈。

新北市議會國民黨團副書記長江怡臻表示，現在應討論的是永續財源，而非誰收割。（新北市議員江怡臻提供）

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