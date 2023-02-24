被形容是「籠中虎」 侯友宜：我們不是動物

新北市長侯友宜今天出席新北市議會民進黨團幹部交接典禮。（記者何玉華攝）

2023/02/24 12:41

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今天（24日）出席新北市議會民進黨團幹部交接典禮，被外界認為跟綠營的關係相對其他國民黨大咖好，是參選總統的優勢，前立委沈富雄也形容他是「籠中虎」，只等國民黨主席朱立倫點頭；侯友宜表示，大家合作解決人民的問題，「我們不是虎、也不是什麼動物」，主要是要去解決人民所擔心的問題。

沈富雄形容侯友宜是「籠中虎」，只等國民黨主席朱立倫讓他代表出征；侯友宜說，「我們不是虎、也不是什麼動物」，主要是要去解決人民所擔心的問題，面對人民所提出來的問題，好好把事情做好；他跟市府的團隊一定善盡職責，扮演好現在應做的事情，所以即將展開的里長座談會，還有2030願景工程，都在如火如荼的進行中。

至於與綠營關係好，侯友宜強調，所有的議題都希望中央跟地方一起合作、府會關係能夠和諧；台灣很小，要不分你我、族群，且國家人民的利益遠超過黨跟派、更超過個人，因此大家必須要攜手合作，解決人民需要政府所做的事情，讓國家的發展、人民的利益能夠確保更能夠永續。

國民黨的好感度在最新的民調中出現下滑，被解讀與立委跟市長候選人的提名有關，總統候選人的提名會不會也讓支持度下滑？侯友宜表示，最主要是每一個人應該有一個態度，就是把自己的角色扮演好，大家也許有不一樣的看法，但要把國家人民的利益擺在優先，把自己的角色做好、努力的做事，攜手合作一起面對所有的挑戰。

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